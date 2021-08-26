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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تدريب الصيادين في سيناء على السلامة البحرية

تدريب الصيادين في
تدريب الصيادين في سيناء علي السلامة البحرية

تنفذ محافظة شمال سيناء، برنامجا تدريبيا للصيادين العاملين في مجال الصيد البحري في شمال سيناء، حول  السلامة البحرية والمحافظة على المخزون السمكي.

وذلك تحت إشراف جمعية الجورة بالشيخ زويد، وذلك بالشراكة مع جمعية كنوز البردويل للتنمية الشاملة، إدارة بحيرة البردويل، والهيئة العامة للثروة السمكية وبمشاركة أساتذة من معهد الدراسات البيئية بجامعة العريش. 

وقال الدكتور خالد زايد مدير المشروعات بالجمعية، إن التدريب يستهدف مساعدة 600 صياد في شمال سيناء على دفعات من أجل  تطوير مهاراتهم في مجال الصيد البحري من خلال تقديم التدريب والدعم الفني وتوفير الخامات اللازمة لتطوير صناعة الصيد البحري وتوفير مركز صيانة لقواربهم ، مما يحسن من بيئة العمل، ويساعد على تطوير المهنة والارتقاء بالمستوى المعيشي للصيادين وأسرهم بشمال سيناء.
ويركز المشروع كذلك على توفير وسائل تعزيز السلامة البحرية للصيادين من خلال تسليم 25 من الصيادين المشاركين في التدريب مجموعة من وسائل الحماية (سترة نجاة – بدلة صيد – أطواق نجاة – كشافات يدوية – شنطة إسعافات أولية).
ويهدف التدريب إلى حماية المخزون السمكي ببحيرة البردويل، والتي تعتبر من أكثر البيئات خصوصية على مستوى العالم، وذلك من خلال تجنب استخدام طرق الصيد الممنوعة والتي تؤثر سلبا على المخزون السمكي.

أنواع الكائنات البحرية 

ويهتم التدريب بتعريف الصيادين بأنواع الكائنات البحرية المهددة بالانقراض، والتي يجب المحافظة عليها، وعدم صيدها لتعزيز سبل السلامة والأمان للصيادين العاملين في بحيرة البردويل، وحمايتهم من الأخطار التي قد تتهدد حياتهم.

كما تأتي أهمية هذا التدريب من ارتباطه بأهداف التنمية المستدامة، وذلك لحماية حقوق العمل وتعزيز بيئة عمل سالمة وآمنة لجميع العمال، وكذلك حماية الحياة البحرية والتنوع البيئي تحت الماء وهو من صميم موضوعات التدريب.

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