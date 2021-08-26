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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

سب جمهور الأهلى

احترموا نفسكم.. ميدو يفتح النار علي لاعبى الزمالك بعد احتفالاتهم المسيئة

صدى البلد

هاجم أحمد حسام ميدو مهاجم منتخب مصر الأسبق، بعض من لاعبى الزمالك بعد احتفالهم  بالفوز ببطولة الدوري.

 

ونشر ميدو  فيديو عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام، منشورا قائلا: امبارح اول مرة اشوف احتفالات لبعض لاعبي الزمالك بالفوز وبأكد رفضي للاحتفالات بالسب لانها ضد قيم نادي الزمالك، الكلاك دا جديد علي اللعيبة، وياريت زي ما بنطالب الناس تحترم نجومنا لازم نجومنا  يحترموا نفسهم، عيب في وسط فرحتنا اننا نسب جماهير الاهلي".

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و كان قد كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك، عن حسم الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالزمالك قائمة الراحلين عن الفريق خلال الموسم المقبل بعد حسم بطولة الدوري.

 

وأشار المصدر، إلي أن كارتيرون طلب رحيل محمد عواد ومحمود عبد الرحيم جنش إلى جانب محمد عبد السلام وأحمد عيد وعبدالله جمعة وأسامة فيصل ومحمد أشرف روقة ومحمود عبد العزيز ومروان حمدي.

 

وطلب المدير الفني للفريق الأبيض، بتسويق اللاعبين وخروجهم للإعارة بدلًا من البيع النهائي حتى يستفيد النادي منهم في المستقبل حال تألقهم..

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ويعقد كارتيرون جلسه خاصه مساء يوم السبت المقبل بالتقرير الخاص بالاعبين الراحلين والمعارين المطلوب إعادتهم للفريق مره اخري والصفقات الجديدة المطلوب التعاقد معها

وتوّج الزمالك ببطولة الدوري بالأمس عقب الفوز على الإنتاج الحربي بهدفين دون رد ليحسم اللقب بشكل رسمي لصالحه في الموسم الجاري.

ويستعد الزمالك لملاقاة فريق البنك الأهلي يوم الجمعة المقبل في لقاء تحصيل حاصل على ستاد بتروسبورت بعدما ضمن الزمالك الفوز بالدوري، في الوقت الذي ضمن البنك الأهلي البقاء في المسابقة وعدم الهبوط.

 

https://www.instagram.com/tv/CTB-_M_oxF8/?utm_source=ig_web_copy_link
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