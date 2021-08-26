6 ميزات خفية في نظام تشغيل iOS 15 القادم من آبل

تعمل شركة آبل Apple، دائما على الإرتقاء بمنتجاتها الذكية، حيث تضيف كل عام إصدار جديد لنظام تشغيل هواتفها الذكية iOS، والذي يأتى دائما بالعديد من المزايا الجديدة الفائقة، مما يحسن طريقة استخدامك لجهاز آيفون الخاص بك، ولكن كل إصدار iOS جديد يأتي مع مجموعة من التغييرات الطفيفة؛ والقليل من الميزات المخفية والتعديلات التي لن تلاحظها حتى يتم الإشارة إليها.

ووفقاً لموقع "Macworld"، التقني، تصنع التغييرات الجديدة بإصدار نظام التشغيل iOS 15 فارقا كبيرا فى استخدام هاتف آيفون بشكل أفضل، والتي بمجرد اكتشافك لها، سوف تتساءل كيف كنت تتعايش بدون تلك الميزات المذهلة، والتى سنكشف عنها خلال الأسطر التالية:

أفضل 6 ميزات خفية فى نظام التشغيل iOS 15



1. الترجمة:

سيتمكن مالكو أجهزة آيفون مع نظام تشغيل آبل القادم iOS، من ترجمة النصوص فى أي مكان، ومع كل التطبيقات تقريباً، من خلال الضغط المطول على النص التى ترغب فى ترجمته، وستظهر نافذة تحديد النص ونقطتى البداية والنهاية، كما لو كنت تريد نسخ نص، وستظهر نافذة منبثقة بها خيار الترجمة، وسترسل إليك تحذير بإرسال النص لآبل لمعالجة الترجمة، قم بالضغط على متابعة، وسيظهر لك النص المترجم، كمكا ستعطيك خيار نسخ النص أو تغير اللغة.

إذا كنت ترغب فى عدم إرسال النص إلى آبل، فيمكنك ذلك بالذهاب إلأى الإعدادات ثم الإنتقال إلى خيار الترجمة، وتفعيل الخيار على هاتفك، كما يجب فتح قائمة الللغات التى تم تحميلها، وإضافة لغات أخرى، حتى تتمكن من الترجمة حتى فى وضع عدم الاتصال بالإنترنت.

2. مراقبة نشاط التطبيقات:

تعمل شركة آبل دائماً على الإرتقاء بميزة الخصوصية والأمان فى هواتفها الذكية، واليوم تضيف ميزة جديدة لنظام تشغيلها القادم iOS 15، وهى أداة جديدة تتيح للمستخدمين معرفة التطبيقات التى تصل إلى البيانات الشخصية على الهاتف الذكي، وذلك من خلال الآتي:

- الذهاب إلى الإعدادات، قم النقر على خيار الخصوصية، قم بالتمرير لأسفل لتسجيل نشاط التطبيق التى تريد الكشف عنه، وسيجب عليك تفعيل هذا فى الجزء العلوي من الشاشة.

سيؤدي ذلك إلى تسجيل هاتف الآيفون ملخص لمدة 7 أيام، حيث يقوم بجمع بينات كم مرة تصل جميع التطبيقات على هاتفك إلى أشياء مثل الميكروفون، أو صفحات الويب التى تقوم بزيارتها، وسيجب عليك العودة مجدداً بعد اسبوع للحصول على تقرير شامل، كما يمكنك الضغط على خيار حفظ نشاط التطبيق، ليقوم الهاتف بتحميل ملف Json لجميع البينات.

3. تحسينات فائقة لتطبيق الطقس:

يأتى نظام تشغيل آبل القادم iOS 15، بالتحسينات الفائقة على تطبيق الطقس وعناصر واجهة المستخدم Widget، ويعد أبرز ما سيأتى به التطبيق هو إرسال التنبيهات فى وقت هطول الأمطار، وهي الميزة التى حصلت عليها آبل العام الماضي 2020 من خلال تطبيق Dark Sky، ولتفعيل تلك الميزة يجب عليك اتباع الآتي:

- فتح تطبيق الطقس، والنقر على أيقونة قائمة المواقع أفل يمين الشاشة.

- قم بالضغط على الثلاث نقاط لخيار المزيد أعلى يمين الشاشة، ثم الضغط على إخطارات، وستتمكن من تبديل الإشعارات لموقعك الحالي.

وعند القيام بتلك الخطوات، سيقوم التطبيق بإرسال الإشعارات إليك عند بدأ هطول المطر أو الثلج، كما سيكون هناك إشعارات عن الموعد المتوقع لوقف هطول المطر.

4. المشاركة باستخدام المساعد الشخصي الذكي سيري Siri:

يكون من الصعب أحيانا مشاركة عناوين بعض الصفحات أو الصور مع الأشخاص الأخرين، حيث يتوجب نسخ عنوان صفحة الويب أو الصورة، ومن ثم الذهاب إلى الرسائل، والضغط المطول للصق العنوان ومن ثم إرسال، لكن مع نظام آبل الجديد iOS 15، ستتمكن من القيام بذلك بشكل أسهل وأسرع، من خلال قول "Hey Siri" مرحباً سيري، شارك هذا مع xx، أو أرسل هذا إلى xx، وسيقوم المساعد الشخصي الذكي Siri بإرسال المحتوى إلى هذا الشخص من خلال الرسائل.

وتستطيع من خلال سيري Siri، إرسال عناوين الصفحات والموسيقى والفيديوهات والفصص والأخبار والعديد من الروابط، وإذا كان المحتوى لا يمكن مشاركته، ستم تحذيرك من قبل Siri، لكن سيقوم بإرسال لقطة للشاشة لهذا الشخص عبر الرسائل، ويعد هذا الكنز الخفي الأبرز على الإطلاق، حيث لا تقوم بالإنتقال بين الصفحات، أو نسخ ولصف، أو الذهاب إلى القوائم والرسائل، فقط عليك بسؤال المساعد الشخصي Siri والذي سيقوم بإعداد العناصر ويسأل هل أنت مستعد للإرسال، فقط أجب بنعم أنتهيت وسقوم بإرساله.

5. تغير حجم النص لكل تطبيق:

يتيح لك نظام آبل الجديد iOS 15، من إختيار حجم النص لكل تطبيق على حدة، من خلال مركز التحكم، وذلك من خلال الآتي:

- قم بالذهاب إلى الإعدادات، ثم النقر على مركز التحكم، ثم التمرير لأسفل لإضافة عنصر التحكم فى حجم النص.

-قم بفتح أحد التطبيقات، ثم فتح مركز التحكم من خلال التمرير لأسفل من أعلى يمين الشاشة، وحدد عنصر التحكم فى حجم النص.

ومن خلال شريط التمرير ستتمكن من تغيير حجم النص، كما سيتيح لك التبديل الموجود أسفل الشاشة من الإختيار بين التغيير لجميع التطبيقات، أو التطبيق الذي تقوم بغستخدامه فقط.

6. تعيين جهة اتصال لاسترداد الحسابات:

إذا فقدت الدخول على حسابك فى خدمة معرف آبل Apple ID أو آي كلاود iCloud، الملئ بالمشتريات والخدمات والصور، فستختفى العديد من تلك الميزات إلى الأبد، لكن نظام تشغيل آبل الجديد يتيح لك تحديد جهات إتصال تثق بهم، وستقوم آبل بالإتصال بهم للمساعدة فى إعادة تعيين كلمة المرور عند فقدها، لن يستطيعوا الوصول إلى بيناتك الخاصة، فقط ستقوم آبل بإرسال كلمة المرور إليهم.

يمكنك القيام بذلك من خلال الذهاب إلى الإعدادات، ثم النقر على معرب آبل Applw ID، الموجود فى الأعلى، ثم اختر كلمة المرور، ثم استردا الحساب وسترى خيار لإضافة جهة اتصال، قم بإدخال جهة الإتصال التى تثق بها، ويجب العلم أن جهة الإتصال هذه ستكون قادرة فقط من الوصول إلى بيناتك فى حالة الوفاة، حيث ستتمكن من الوصول إلى الرسائل والصور والملاحظات وجهات الإتصال والنسخ الإحتياطي للهاتف.