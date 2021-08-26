طريقة عمل شاورما جمبري في المنزل بمذاق لا يقاوم

طريقة عمل شاورما جمبري تعتبر من الأطباق الغير تقليدية و لكن على الرغم من ذلك يفضل العديد من الأشخاص تناولها، و تبحث الكثير من ربات المنزل عن طريقة عمل شاورما جمبريفي المنزل بدلا من شرائها من الأسواق لضمان نظافتها و جودتها.

تتميز طريقة عمل شاورما جمبري بأنها من الأكلات التي يمكنك إعدادها و تقديمها في المنزل بأسهل الخطوات و أقل المكونات و تقديمها لأفراد أسرتك أو ضيوفك كعشاء خفيف و غير تقليدي بجانب مجموعة من السلطات و الأطباق الجانبية المفضلة لديك.

قدم الشيف هشام السيد مقدم برنامج شبكة و صنارة على قناة سي بي سي سفرة طريقة عمل شاورما جمبري في المنزل من خلال الخطوات التالية:

طريقة عمل شاورما جمبري

مقادير شاورما الجمبري

200 جرام جمبرى كبير الحجم

6 ملعقة كبيرة زبدة فـول سودانى

3 ملعقة كبيرة عصير ليمون

2 ملعقة كبيرة زبادى

فص ثوم

كوب ماء

زيت زيتون

فلفل اسود

خبز شامى

خس

كابوتشا

طماطم

بصل اخضر

ملح

بقدونس

طريقة تحضير شاورما الجمبري

- يشوح الثوم في زيت الزيتون ثم يضاف الجمبري ويتبل بالملح والفلفل

-يضاف عصير الليمون ويقلب جيدا

-يدهن العيش الشامي بزبدة الفول السوداني

-نضيف الخس وشرائح الطماطم ثم نضيف شرائح البصل الاخضر

- نضيف الجمبري والزبادي ثم يغلق السندوتش ويزين بالبقدونس ويقدم ساخنا

مقادير شاورما جمبري

مقادير شاورما جمبري من الوصفات التي يبحث عنها الكثير من الأشخاص بالأخص محبي السي فوود لأنها من الوجبات الشهية و الخفيفة التي يمكنك تناولها على مدار اليوم.

كشف موقع cranberrywalk ، عن مقادير شاورما جمبري ...

كيلو جمبري مقشر

ربع كوب زيت زيتون

عصير ليمونة

3 فصوص ثوم مفروم

3/4 ملعقة صغيرة كمون

3/4 ملعقة صغيرة بابريكا مدخنة

نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود

نصف ملعقة صغيرة ملح

ربع ملعقة صغيرة كركم

رشة قرفة

خس

طماطم

خبز شامي

طريقة تحضير شاورما جمبري

-اشوى الجمبرى مع كل المكونات.

- ضعى الجمبرى على الخبز الشامى و لفيه رول.

-ضعى الخس الكابوتشا اسفل المكونات مع الطماطم.

-يقدم فور تجهيزه.

خطوات عمل شاورما جمبري

خطوات عمل شاورما جمبري لا يعرفها الكثير من الأشخاص على الرغم من أنها سهلة و بسيطة للغاية على عكس أطباق السي فود الأخري التي تحتاج إلي الكثير من البهارات و المكونات التي لا يستطيع البعض توفيرها.

لذا قدم الشيف هشام السيد مقدم برنامج شبكة و صنارة خطوات عمل شاورما جمبري خطوة بخطوة.

مقادير شاورما الجمبري

6 ملعقة كبيرة زبدة فـول سودانى

3 ملعقة كبيرة عصير ليمون

2 ملعقة كبيرة زبادى

200 جرام جمبرى كبير الحجم

فص ثوم

زيت زيتون

ملح

فلفل اسود

4 قطع خبز شامى

خس

كابوتشا

طماطم

بصل اخضر

بقدونس

طريقة تحضير شاورما الجمبري

- شوحي الثوم في زيت الزيتون ثم ضيفي الجمبري وتبليه بالملح والفلفل

- ضيفي عصير الليمون وقلبيه جيدا

- ادهني العيش الشامي بزبدة الفول السوداني

- ضيفي الخس وشرائح الطماطم ثم ضيفي شرائح البصل الاخضر

-ضيفي الجمبري والزبادي ثم اغلقي السندوتش وزينيه بالبقدونس وقدميه ساخنا

طريقة عمل طاجن جمبري بالبشاميل

طاجن جمبري بالبشاميل من الأطباق الرئيسية التي يمكنك إعدادها و تقديمها في المنزل لأفراد أسرتك بمذاق شهي و لا يقاوم، فيعتبر طاجن الجمبري من الأكلات التي يعشقها الكثير مما يدفعهم إلي شرائها من المحلات و المطاعم.

قدمت الشيف غادة جميل مقدمة برنامج اتفضلوا عندنا طريقة عمل طاجن الجمبري بالبشاميل

مقادير طاجن الجمبري بالبشاميل

جمبري بالقشر

جمبري مقشر

بطاطس مكعبات

فلفل الوان مكعبات

زنجبيل مفروم

ثوم

زيت

زبدة

بهارات سمك او مكعب مرقة

فلفل اسود

ورق لورا

بشاميل

جبنة موتزاريلا للوجه

طريقة تحضير طاجن الجمبري بالبطاطس بالبشاميل

- تشوح مكعبات البطاطس في الزيت

-يضاف الملح والفلفل الأسود والكمون وشرائح الثوم

- تضاف الزبدة والماء المغلى ويترك الخليط على النار لينضج

-ثم يضاف الجمبري المقشر ويقلب كل الخليط

- يوضع عليه مكعب مرقة أو بهارات سمك

- يفرد خليط البشاميل في بايركس أو طاجن

- تضاف طبقة من الجبنة الموتزاريلا المبشورة

-يليه خليط البطاطس بالجمبري

- ثم طبقة أخرى من الجبنة الموتزاريلا والبشاميل

- يوضع في الفرن حتى يحمر الوجه

- يقدم البايركس

لخليط الجمبري بالقشر

-يغسل الجمبري بالقشر بالماء المغلى ويصفى

- يشوح الجمبري في الزيت ويضاف الكمون وورق اللورا والزنجبيل وشرائح الثوم والفلفل الألوان ويقلب كل الخليط

- يضاف الماء والملح والفلفل الأسود

- يقدم خليط الجمبري

-يمكن أن يوضع الجمبري بالقشر في طاجن

-يضاف جزء من خليط الجمبري بالقشر

- يوضع في الفرن حتى يحمر الوجه