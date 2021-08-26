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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

استشاري نباتات يكشف عن أحدث كورس تخسيس.. شاهد

خالد الغزالي
خالد الغزالي

كشف الدكتور خالد الغزالي، استشاري النباتات الطبية عن نبات "البيستا"، موضحاً أنه يتكون من 4 عناصر تساعد على التخسيس.

 

وأضاف خالد الغزالي خلال لقائه مع برنامج "حياتك صحتك" المُذاع على فضائية "صدى البلد"، أن نبات "البيستا" يحتوى على السيليوم  ، الردة ، الشوفان بالإضافة إلى الكروم بإجمالى 500 وحدة فى هذا المنتج  ، ومضادات الأكسدة وفيتامين  سى.

 

وأكد استشاري النباتات الطبية أن الألياف الغذائية تعمل على تقليل امتصاص الدهون  ، الكربوهيدرات ، مشيراً إلى أن كورس العلاج الغذائى يكون خالى تماماً من مصطلح  " تناول الأكل".

 

وتابع خالد الغزالي أن مادة " السيلييوم " تساعد على تقليل امتصاص الدهون ، مؤكداً أن نبات " بيستا " مرخص من وزارة الصحة المصرية ، وهو جزء من كورس التخسيس.

استشاري النباتات الطبية نبات فيتامين سي مضادات الأكسدة تناول الأكل الألياف الغذائية كورس العلاج

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