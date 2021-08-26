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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ممر شرفى ودون جماهير.. تفاصيل حفل تسليم الزمالك درع الدورى غدا

درع الدوري ( صورة
درع الدوري ( صورة أرشيفية)

تجرى الاستعدادات داخل ملعب استاد بتروسبورت على قدم وساق، لاستضافة مباراة الزمالك والبنك الأهلي مساء غد الجمعة فى ختام منافسات بطولة الدوري الممتاز.

 

وتوج الفارس الأبيض بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون بلقب الدوري الممتاز رقم ١٣ بعد الفوز على فريق الانتاج الحربي بثنائية نظيفة.

 

وأصدر زكريا السيد رئيس مجلس إدارة استاد بتروسبورت، تعليماته بتذليل العقبات من أجل خروج اللقاء فى أبهى صورة تليق بختام المسابقة المحلية والاحتفال بتتويج الزمالك بلقب الدوري.

 

وينتظر مسؤولو بتروسبورت، وصول درع الدورى من جانب اتحاد الكرة كى يتم تسليمه إلى فريق الزمالك على هامش مباراة البنك الاهلي.

 

واتفق مسؤولو استاد بتروسبورت مع نادى البنك الأهلي على غلق أبواب الاستاد فى تمام الساعة الثانية ظهرا على أن يتم دخول الحضور عبر الكشوف المتفق عليها فى الاجتماع الأمنى الخاص باللقاء.

 

وقام مسؤولو البنك الاهلي بالتعاقد مع إحدى الشركات الحكومية لتأمين مباراة الزمالك ومنع اى حضور جماهيرى لتفادى ما حدث فى لقاء الفريق الاخير أمام غزل المحلة بالتنسيق مع الجهات الأمنية.

 

وشهد الاجتماع الأمني لمباراة الزمالك والبنك الأهلي، الاتفاق على عدم حضور أى جماهير اللقاء واقتصار الحضور على مجالس إدارات الناديين فقط فى المقصورة الرئيسية للاستاد.

 

ومن المنتظر قيام فريق البنك الأهلي بعمل ممر شرفي للاعبي الزمالك قبل انطلاق المباراة احتفالا بحصد الفارس الابيض لقب الدورى الممتاز.

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