طريقة عمل بليلة بالكنافة.. وصفات متنوعة

بليلة بالكنافة من الوصفات المميزة والشهية، وغنية بالعديد من الأطعمة المختلفة، كما تتميز بليلة بالكنافة بمذاق لذليذ.

ويفضل العديد من الأشخاص تجربة الحلويات المختلفة، وخلط بعض الأطعمة المميزة ببعضها للحصول على نوع مختلف ولذيذ من الحلويات

وإليك بعض الطرق المختلفة لتحضير بليلة بالكنافة..

1- مقادير بليلة بالكنافة

مقادير بليلة بالكنافة

مدة التحضير : 60 دقيقة

قمح منقوع ومسلوق

ماء

لبن

سكر

زبيب

جوز هند

كنافة

زبدة

قشطة

قرفة ناعمة



طريقة تحضير بليلة بالكنافة

1- إسلقى البليلة المنقوعة فى الماء

2- أضربى البليلة فى الخلاط مع اللبن والسكر

3- شوحى الكنافة فى الزبدة على النار

4- أضيفى خليط الكنافة للبليلة وقلبى

5- إغرفى البليلة فى طبق التقديم إلى جانب الكنافة القشطة

6- زينى الوجة بجوز الهند والزبيب ورشة قرفة ناعمة

2- خطوات عمل بليلة بالكنافة

مقادير بليلة بالكنافة

مدة التحضير :45 دقيقة

نصف كيلو قمح

نصف كيلو لبن

سكر (حسب الرغبة )

نصف كيلو كنافة

مكسرات حسب الرغبة

زبيب

جوز هند

طريقة التحضير بلية بالكنافة

1- في حلة على النار بها ماء مغلي نضع القمح الذي قمنا بغسلة جيدا، ثم يترك على النار من ساعة إلى ساعتين حسب نوع القمح مع التقليب المستمر، كما يجب تزويد القمح بالماء عند الحاجة حتى ينضج تماما، لابد وجود ماء زيادة عن القمح بحوالي ثلاثة اصابع .

2- نحضر الكنافة و نقطعها و ندهنها بالزبدة او السمن و نضعها بالفرن حتي تحصل علي اللون الذهبي .

3- بعد ان تنضج البليلة تماما قومي بوضع القليل منها مع الماء المغلي في طبق التقديم ثم نضع بها السكر ثم نضيف قليلا من اللبن الساخن مع التقليب ثم نضع على الوجه قليلا من الكنافة مع مراعاة تكسيرها ثم المكسرات و الزبيب و جوز الهند وتقدم ساخنة .

4- عند ترك بليلة لفترة من الوقت سوف تتماسك ببعضها البعض، لذلك يجب عند تسخينها وضع القليل من الماء ووضعها على النار مع التقليب

بليلة بالكنافة

3- في المنزل .. عمل بليلة بالكنافة

مقادير بليلة فى الفرن

مدة التحضير : 30 دقيقة

نصف كيلو بليلة مسلوقة

لتر لبن

نصف كوب زبدة

ربع كوب نشا

ملعقة صغيرة من الفانيليا

نصف كوب من القشطة

1 و نصف كوب سكر

3 بيضة

جوز هند

زبيب



طريقة تحضير بليلة فى الفرن

1- اخلطي البليلة مع اللبن والسكر والفانيليا والبيض والنشا وجوز الهند ثم ضيفي الزبدة واخلطي

1- ضعي الخليط فى صينية مدهونة بالسمن و ضيفي زبيب وقشطة على الوجه و ضعيها فى الفرن

بليلة بالكنافة





وصفة اخرى

مقادير بليلة

مدة التحضير: 20 دقيقة

نصف كيلو قمح مسلوق

سكر حسب الرغبة

كيلو من اللبن

رشة من الفانيليا

كريمة لباني

قرفة

مكسرات مشكلة



طريقة تحضير بليلة

1- يغلي القمح المسلوق ثم يضاف اللبن والسكر

2- ثم تضاف الفانيلا والكريمة اللباني

3- تزين بالقرفة والمكسرات

وصفة أخرى

مقادير بليلة بالكاسترد

مدة التحضير: ساعة

ربع كيلو قمح مسلوق

نصف كيلو من اللبن

كاسترد بودرة

سكر حسب الرغبة

3 ملاعق كبيرة من القشطة بلدي

جوز هند

زبيب



طريقة تحضير بليلة بالكاسترد

1- اخلطي القمح المسلوق مع اللبن على النار ثم ذوبي الكاستر في قليل من اللبن وضيفيه

2- ضيفي السكر والقشطة وقلبيهم جيدا ثم ضيفي جوز الهند

3- اخلطيهم جيدا واتركيها تصل لمرحله الغليان ثم ضعيها في الاطباق وزينيها بالزبيب وجوز الهند وقدميها

وصفة اخرى

مقادير بليلة بالموز

مدة التحضير : 30 دقيقة

نصف كيلو قمح مصرى

كيلو من اللبن

قرفة

موز

عسل ابيض او سكر

جوز هند مبشورمكعبات

زبدة

مكسرات



طريقة تحضير بليلة بالموز

1- يسلق القمح حتى ينضج

2- ضيفى اليه اللبن و العسل مع السكر حسب الرغبة

3- ضيفى الزبدة و يقلبوا جيدا

4- يقطع الموز و يضاف الى البليلة مع المكسرات و القرفة و تقدم بالهنا

