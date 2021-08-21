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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

جديدة ومختلفة.. طريقة تحضير كيك الموز بجوز الهند

كيك الموز بجوز الهند
كيك الموز بجوز الهند

تحتار الكثير من السيدات في تقديم حلويات مختلفة وشهية لأسرتها، وتعد كيك  الموز بجوز الهند من الحلويات المميزة والغنية بالكثير من الأطعمة المميزة.

وإليك طريقة تحضير كيك الموز بجوز الهند

 

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مقادير كيك الموز بجوز الهند مع فروستنج فادج الشوكولاتة

كيك

180 جرام دقيق 

4 موز مهروس 

120 ملي زيت جوز هند مذاب 

2 بيض 

90 جرام عسل أبيض 

½ ملعقة صغيرة ملح 

2 ملعقة صغيرة فانيليا 

½ كوب جوز هند 

1 ½ ملعقة صغيرة بيكنج صودا 

1 ملعقة صغيرة قرفة مطحونة 

فروستنج فادج الشوكولاتة

100 جرام كاكاو بودرة 

220جرام زبدة 

250 جرام سكر بودرة 

60 ملي حليب جوز هند 

2 ملعقة صغيرة فانيليا 

 

طريقة تحضير كيك الموز بجوز الهند مع فروستنج فادج الشوكولاتة


1- تخلط الزبدة والعسل وزيت جوز الهند والبيض بشكل جيد

2- ثم نضيف المكونات الجافة والموز المهروس وقلبيها جيدا

3- ثم يوضع في قالب الكيك وتدخل الفرن على درجة حرارة 160 لمدة 30 دقيقة

4- وتترك حتى تبرد ويضاف عليها الفروستنج

لعمل الفروستنج

1- يخلط مع السكر البودرة الزبدة ثم يضاف الكاكاو ثم الكريمة والفانيلا

2- ثم يوضع في كيس حلواني ونزين به الكيك

3- وتقدم كيك الموز بجوز الهند

كيك الموز بجوز الهند مقادير كيك طريقة تحضير كيك الموز بجوز الهند وصفات للكيك صوص الكيك

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