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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تلدغ كالأفعى.. دبابير عملاقة قاتلة تهاجم أمريكا

صدى البلد

ساد قلق واسع ساد في الولايات المتحدة عقب ظهور "دبابير عملاقة قاتلة" قادمة من آسيا وسط تخوفات من لدغاتها المميتة، وتعتبر الـ دبابير الآسيوية القاتلة تغزو العالم من جديد بعد إختفائها لسنوات وهي من أخطر الـ دبابير في العالم بسبب لدغتها المميتة.

شاهد الفيديو:


دبابير عملاقة قاتلة تهاجم أمريكا

و بحسب ما ورد في صحيفة “ ديلي ميل”، الـ دبابير الآسيوية تعتبر من أخطر الدبابير في العالم لأن لدغتها قوية للغاية و يمكن أن تتسبب في مضاعفات خطيرة للإنسان يمكن أن تصل إلى الموت. 


ويوضح العلماء في الولايات المتحدة الأمريكية، أن تلك الـ دبابير يمكن أن تمزق رأس النحلة وتفصلها عن جسدها بفكها السفلي فقط، فهي قوية للغاية للدرجة التي يمكنها تمزيق نحلة في ثوان.

ووفقا لرواية العلماء في أمريكا، أن خطورة تلك الـ دبابير تكمن في أنها يمكن أن تنهي حياة الأشخاص بعد لدغهم عدة مرات بقوة، فإن لدغتها تدس السم في جسم الإنسان و تقتله.

 

جدير بالذكر أن 2019 شهدت أول حالة رصد للـ دبابير الآسيوية في الولايات المتحدة الأمريكية، ومنذ ذلك الحين بدأ العلماء في تتبع الـ دبابير، و زاد الإحساس بالخوف بعد زيادة أعداد تلك الحشرة في عدد من الولايات الأمريكية في الأونة الأخيرة في شهر أغسطس.


ولمزيد من التفاصيل حول دبابير عملاقة قاتلة تهاجم أمريكا شاهد الفيديو التالى:

شاهد الفيديو:
 

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