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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مصدر بـ الزمالك يكشف حقيقة اعتداء جنش على كارتيرون

جنش حارس مرمى الزمالك
جنش حارس مرمى الزمالك

كشف مصدر مقرب من محمود عبدالرحيم "جنش" حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن حقيقة تعدي جنش على الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأبيض، أثناء حديثه معه خلال معسكر مباراة سيراميكا كليوباترا، واعتراضه على استبعاده من التشكيل.

 

وأشار المصدر إلى أن  هناك حديثا جمع  الطرفين خلال المعسكر، وتحول إلى مشادة كلامية بسبب اعتراض جنش على استبعاده من التشكيل الأساسي للقاء لحساب محمد أبوجبل حارس الزمالك، وهو ما دفع كارتيرون لتجميد الحارس وكتابة مذكرة ضده ورفعها لمجلس إدارة القلعة البيضاء.

 

وشدد المصدر أن جنش لم يعتد على كارتيرون، ولكنه اعترف في الوقت نفسه أن الحارس تحدث بنبرة صوت عالية وبانفعال شديد مع المدرب الفرنسي اعتراضا على استبعاده، وهو الخطأ الذي يدركه جنش جيداً لذلك أبدى استعداده للاعتذار عنه.

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وأكمل المصدر  أن الأمر لم يصل لمرحلة الاعتداء، مشيراً إلى أن إدارة الزمالك استفسرت من جنش عن حقيقة الأمر بعدما اختلفت الأقاويل، ولكنه نفى بشكل قاطع وطالب بشهادة أحمد شعبان مترجم كارتيرون خاصة أنه كان الشاهد الوحيد على الواقعة وعلى الحوار الذي دار بين الطرفين.

 

وكشف المصدر عن آخر المستجدات الخاصة بالأزمة حيث أكد أن حسين لبيب رئيس اللجنة المكلفة بإدارة شئون نادي الزمالك، تحدث مع أحمد يحيى وكيل اللاعب وأكد له إن هناك جلسة ستجمع بين رئيس النادي الأبيض وجنش ووكيله وكارتيرون وأحمد شعبان، بحضور المسئولين عن ملف الفريق الأول وهما حسين السيد عضو اللجنة، وفاروق جعفر المستشار الفني لمجلس الإدارة، وذلك عقب مباراة البنك الأهلي من أجل حل الأزمة وعمل مصالحة بين المدرب واللاعب على أن يتقدم جنش خلالها باعتذاره لكارتيرون.

 

وتواجد جنش في ملعب الدفاع الجوي يوم الثلاثاء الماضي من أجل مساندة الزمالك في مواجهته أمام الإنتاج الحربي التي حسمت بطولة الدوري العام لصالح الفريق الأبيض، وحرص كارتيرون على استقبال جنش بالأحضان بعد رؤيته في الملعب.

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