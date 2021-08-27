أخر أخبار الأزهر .. ننشر خطة استيعاب الإقبال على المعاهد .. خطوبة الزهراء لايق حلمي أصغر قارئة قرآن.. رابط نتيجة اختبار الرواق

نشر موقع صدى البلد ، خلال الأسبوع الجاري، عددا من الأخبار الدينية المهمة المتعلقة بمشيخة الأزهر الشريف وقطاعاتها المختلفة، نرصد أبرزها في التقرير التالي:

شيخ الأزهر يهدي مؤسسات وهيئات الأقصر 5 آلاف مصحف ومجلد وكتاب



شهدت محافظة الأقصر إستقبال عدد من المصاحف والمجلدات الدينية مهداة من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، لتوزيعها على الهيئات والمؤسسات والمديريات بمحافظة الأقصر.

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خطة الأزهر لاستيعاب الإقبال الكبير على المعاهد



وجه فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، قيادات قطاع المعاهد الأزهرية، ورؤساء الإدارات المركزية ، تزامنا مع زيادة أعداد المتقدمين والمحولين من التربية والتعليم إلى التعليم الأزهري، وقبول جميع المتقدمين، بتنفيذ هذه الإجراءات لاستيعاب المتقدمين للتعليم الأزهري.

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جامعة الأزهر: تطبيق الكتاب الإلكتروني في الكليات الأصلية



كشف الدكتور محمد الشربيني، نائب رئيبس جامعة الأزهر لشئون التعليم والطلاب، عن موقف جامعة الأزهر من تطبيق الكتاب الإلكتروني في العام الدراسي الجديد.

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الأزهر يدين العمليات الإرهابية بمحيط مطار كابول ويعزي الشعب الأفغاني



أدان الأزهر الشريف بأشد العبارات الهجومين الإرهابيين اللذين وقعا بالقرب من مطار كابول بالعاصمة الأفغانية، اليوم الخميس، وراح ضحيتهما عشرات القتلى والمصابين.

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خطوبة "الزهراء لايق حلمي" أصغر قارئة للقرآن أمام الرئيس



أٌقيم مساء الأربعاء، حفل خطوبة القارئة الشابة الزهراء لايق حلمي الطالبة بالأزهر الشريف وابنة محافظة كفر الشيخ صاحبة الصوت الماسي وأول فتاة تقرأ القرآن الكريم أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك من أحمد رمزي أبو داود نجل العمدة رمزي أبو داود عمدة قرية الشباسية بمركز دسوق.

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"الأزهر" : الحصول على لقاح كورونا شرط للتسكين في المدن الجامعية



أكد الدكتور محمد الشربيني نائب رئيس جامعة الأزهر لشئون التعليم والطلاب، أنه يشترط للتسكين في المدن الجامعية بجامعة الأزهر هذا العام أن يحصل الطلاب المستحقين للتسكين على تطعيم لقاح فيروس كورونا.

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غلق تسجيل اختبارات القدرات بالأزهر



أعلن المركز الإعلامي بجامعة الأزهر، أن الخميس هو آخر يوم للتسجيل في اختبارات القدرات للكليات التي تتطلب ذلك.

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تفاصيل مبادرة مدرسي الأزهر لتحمل حصص إضافية



أطلق عدد من معلمي الأزهر الشريف، في المعاهد الأزهرية، مبادرة جديدة ، تتضمن موافقتهم على تحمل حصص إضافية خلال العام الدراسي الجديد بعد الإقبال الكبير على التعليم الأزهري هذا العام.

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الأحياء والفيزياء والكيمياء .. الأكثر تظلما في الثانوية الأزهرية



أكد الدكتور سلامة داود، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، أن المواد العلمية والثقافية جاءت في صدارة طلبات الطعون التي تقدم بها طلاب الثانوية الأزهرية.

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رابط نتيجة اختبار الرواق الأزهري للدراسة مجانا.. 80 ألف متقدم



اعتمد الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، نتيجة اختبار الرواق الأزهري للعلوم الشرعية والعربية، دفعة 2021- 2022، بحضور الدكتور عبد المنعم فؤاد، المشرف العام على الأروقة العلمية بالأزهر، والدكتور هاني عوده، مدير الجامع الأزهر، حيث بلغت نسبة النجاح في اختبار الرواق الأزهري في الجامع الأزهر41%.

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