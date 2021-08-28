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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أخبار التعليم| تنسيق الجامعات 2021.. نصائح لطلاب المرحلة الثانية.. نتيجة تظلمات الثانوية العامة 2021 عبر هذا الرابط.. رابط إعلان نتائج المرحلة الأولى

صدى البلد

نشر موقع "صدى البلد" العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

 

تنسيق الجامعات 2021 .. نصائح لطلاب المرحلة الثانية

يفتح مكتب تنسيق الجامعات  2021 باب تسجيل الرغبات للمرحلة الثانية الأسبوع المقبل  أمام طلاب الثانوية العامة الناجين للقبول بالجامعات  ضمن المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2021 .

 

حقوق عين شمس تقدم تسهيلات لطلاب الفرقة الرابعة في مشروع محو الأمية

أصدر الدكتور ناجي عبد المؤمن عميد كلية الحقوق جامعة عين شمس  تعليمات خاصة بشأن دمج طلابها بمشروع محو الأمية الذين لم يتكمنوا من تحقيق العدد المطلوب منهم خلال الفترة الماضية.

 

تنسيق الجامعات 2021 : آداب عين شمس تستحدث 4 برامج جديدة بمصروفات

قال الدكتور مصطفى مرتضى عميد  كلية الآداب بـ جامعة عين شمس ، أن الكلية أطلقت ٤ برامج دراسية جديدة بمصروفات وهي كالاتي  : 

 

تنسيق الجامعات 2021.. ألسن عين شمس تعلن عن برامج جديدة

أعلنت كلية الألسن جامعة عين شمس، عن تدشين 8 برامج للساعات المعتمدة، للعام الدراسي ٢٠٢١/٢٠٢٢، تحت رعاية الدكتور محمود المتيني، رئيس الجامعة، الدكتور عبد الفتاح سعود، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الدكتور سلوى رشاد، عميد الكلية، و إشراف الدكتور ناصر عبد العال، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب.

 

التعليم العالي: نشر دراسة بحثية عن القمر الصناعي طيبة سات-1

تلقى الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرًا من الدكتور جاد القاضى رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، حول نشر دراسة بحثية عن القمر الصناعي المصري "طيبة سات-1" في مجلة علمية مُتخصصة في علوم الفلك والفضاء.

 

تنسيق الجامعات 2021| رابط إعلان نتائج المرحلة الأولى

تنسيق الجامعات 2021، هي الكلمة الأكثر بحثا على محرك البحث الشهير جوجل، حيث يبحث العديد من الطلاب الذين قد أنهوا دراستهم الثانوية ويرغبون في الالتحاق بالدراسة الجامعية .

 

نتيجة تظلمات الثانوية العامة 2021 عبر هذا الرابط

نتيجة تظلمات الثانوية العامة 2021 أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني اعلانها على رابط تظلمات الثانوية العامة 2021 على موقع وزارة التربية والتعليم.

 

رئيس جامعة طنطا ينعى الإعلامي الكبير حمدي الكنيسي

يتقدم الدكتور محمود ذكي رئيس جامعة طنطا، ونواب رئيس الجامعة، والعمداء والوكلاء، ورؤساء الأقسام العلمية، ومدراء المستشفيات الجامعية، وأعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب، بخالص التعازي والمواساة في وفاة ابن محافظة الغربية الإعلامي الكبير حمدي الكنيسي والذى وافته المنية اليوم الجمعة، داعين المولى القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

 

تنسيق الكليات 2021|عميد حاسبات ومعلومات حلوان يكشف عن برنامج هندسة البرمجيات

تقدم كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي جامعة حلوان العديد من البرامج الدراسية والتخصصات المميزة والفريدة فى إعداد خريج متوافق مع متطلبات سوق العمل، وفى هذا الاطار يوضح عميد الكلية البرامج الدراسية المتواجدة بها.

 

تفاصيل حول خطة التعليم العالي لتطعيم عناصر منظومة الجامعات والمعاهد

شدد الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي،  على سرعة تنفيذ الجامعات لتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بتطعيم عناصر منظومة الجامعات والمعاهد من أعضاء هيئة التدريس والإداريين والعاملين والطلاب ضد فيروس كورونا، استعدادًا لبدء العام الدراسي الجديد.

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