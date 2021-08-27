سنبقى لنصنع النصر.. لجنة إدارة الزمالك تصدر بيانا بعد التتويج بالدوري

أصدرت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب، بيانا، موجها لجماهير النادي؛ بعد الفوز بالدوري، وجاء البيان كالتالي:



“بسم الله الرحمن الرحيم ... الحمد لله علي فضله وتوفيقه، باسمي واسم كل زملائى اعضاء اللجنه المكلفة بإداره نادي الزمالك يسعدني ان اتقدم الي جماهيره العظيمه وأعضائه المحترمين والعاملين به وجميع منتسبيه الافاضل بالتهنئه الخالصه بمناسبه فوز الفريق الاول لكره القدم ببطوله الدوري العام 20 - 21 موسم تلك البطوله الغاليه التي غابت سنين يأتي الفوز بها اليوم في واحد من اصعب المواسم الرياضيه بما شهد فيه النادي من تحديات غير مسبوقه علي نحو يؤكد عظمه وعراقه هذا النادي ويقدم رساله واضحه للجميع يعيها ذوي النفوس السويه والقلوب الصافيه والعقول المستنيره وتستعصي علي من حرمه الله بعدله شيئا، من ذلك ان هذا الفوز جاء ليؤكد على نجاح سياستنا التي رسمناها معا لتكون لنا شرعه ومنهاجا والتزمنا بها قولا وعملا دون مواربه كما عاهدناكم حيث احترام الجميع وتوحيد الصف ونبذ الخلافات و التمسك غير المشروط بقيم الروح الرياضيه مع بذل كل الجهود لفرض مناخ صحي للمنافسه العادله قدر المستطاع ومواجهه الصعوبات والتحديات ايا كانت طبيعتها او مصدرها بالجهد والعمل المخلص تطبيقا لشعارنا الثابت وهو نبل الغايه وشرف الوسيله”.

وأضاف البيان: “كما ان هذه البطوله كانت ثمره جهود ادارات متتابعه لايمكن انكار فضلهم وصار شكرهم واجبا بما يؤكد ثراء هذا النادي العظيم بابنائه وكوادره ان نادي الزمالك القلعه الرياضيه التي لا تغيب عنها شمس البطولات وهو ان غابت عنه نجوم افتقدناها ونحترمها علي كل حال الا ان نجوما اخري سطعت واستكملت المسيره بعزم واخلاص وها هو النادي اذ يحصد اليوم البطوله رقم 77 في تاريخه الكروي؛ لتكون دره تاج بطولات هذا العام لتجاور دوري كره اليد ودوري السوبر لكره السله وكأس الكره الطائره وبطولتي افريقيا للانديه لكره اليد وكره السله وكأس السوبر الافريقي لكره اليد والعديد من البطولات التي لا يسع المقام لذكرها، تلك البطولات التي كانت بفضل الله ثمره دعم جماهير عظيمه وجهد وعمل لاعبين كانوا بحق نجوما ضربوا مع اجهزتهم الفنيه والاداريه والطبيه أروع المثل في الاخلاص والحب لناديهم واليهم ينسب النصر ويجب لهم الشكر .. وإلى هؤلاء النجوم نقول سوف نبذل بإذن الله كل الجهد لدعمكم وستبقي اسمائكم محفوره في قلوب محبيكم شأن كل من اخلص لهذا النادي وتفاني من اجل رفعته”.



وأكمل البيان: "وإلى جماهير النادي وأعضائه الكرام إلى من تحلوا بالأمل، وكان لديهم إيمان بالقدرة على النجاح والي من ساورهم الشك في ذلك نقول سنبقي معا وبدعمكم ايا كان موقعنا نبذل الجهد ونصنع النصر .والله الموفق والمستعان والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته".