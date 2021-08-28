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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حبس تشكيل عصابي تخصص فى السرقة من داخل السيارات بالقاهرة

حبس
حبس

قررت جهات التحقيق، حبس عناصر تشكيل عصابي، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لتخصصه فى السرقة من داخل السيارات بأسلوب كسر الزجاج بالقاهرة.

وكلفت جهات التحقيق رجال المباحث بالتحري عن الواقعة ونشاط المتهمين واعداد تقرير مفصل بذلك.

وكان قد تمكن رجال الأمن من ضبط تشكيل عصابى بالقاهرة تخصص فى السرقة من داخل السيارات بأسلوب كسر الزجاج.

تبلغ لقسم شرطة التجمع الأول بمديرية أمن القاهرة من ( أحد المواطنين ، مقيم بدائرة القسم) بإكتشافه كسر زجاج السيارة التابعة لجهة عمله حال تركها بدائرة القسم وسرقة حقيبة بداخلها ( هاتف محمول -  مبلغ مالى - مجموعة من كروت الفيزا) .

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء إرتكاب الواقعة شخصين ، لأحدهما معلومات جنائية ، مقيمان بالجيزة.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة ، أمكن ضبطهما حال إستقلالهما دراجة نارية "ملك وقيادة أحدهما" والمُستخدمة فى إرتكاب الواقعة ، وبحوزتهما فرد خرطوش وطلقة من ذات العيار .

وبمواجهتهما اعترفا بإرتكاب الواقعة بأسلوب " كسر الزجاج "  ، وبحيازة السلاح النارى بقصد الدفاع عن نشاطهما الإجرامى، وبتطوير مناقشتهما  أقرا بتكوينهما تشكيلاً عصابيا  تخصص نشاطه الإجرامى فى السرقة من داخل السيارات بأسلوب " كسر الزجاج "

كما اعترفا بإرتكاب حادثي سرقة بذات الأسلوب ، وتم بإرشادهما ضبط (هاتف محمول-  جهاز لاب توب ) مستولى عليهما لدى عملائهما " سيئ النية " (شخصين ، لأحدهما معلومات جنائية ، مقيمان بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بالجيزة) .

وتم بإرشادهما ضبط مبلغ مالى من متحصلات المبلغ المالى المستولى عليه من المجنى عليه الأول ،  وأقرا بإنفاقهما باقى المبلغ المالى على متطلباتهما الشخصية، وأضافا بتخلصهما من كروت الفيزا الخاصة بالمجنى عليه الأول، وحقيبة ملابس خاصة بواقعة سرقة آخرى بإلقائهما بالطريق العام ، وبإستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات، وإتهموهما بالسرقة ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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