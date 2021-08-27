أزمات محمد رمضان مستمرة .. سحب الدكتوراه الفخرية وتحرك قضائي سريع

حالة كبيرة من الجدل أثيرت خلال الفترة الأخيرة حول الفنان محمد رمضان بسبب الدكتوراه الفخرية التي حصل عليها من المركز الثقافي الألماني بلبنان، وتبين في الساعات الأخيرة الماضية أنها شهادة وهمية أو «فنكوش» بعد رد الجهات الرسمية التي تم الزج بها في تصريحات الفنان الأخيرة.

ولم تكن هذه هي المرة الأولى التي يسقط فيها محمد رمضان في الفخ فسبق وأن وقع في عدة أزمات أخطأ التصرف بها بسبب بحثه عن الشو، وعدم وجود منسق لأعماله يرشده للتصرف في الأمور التي تثير الجدل الجماهيري، باعتباره نجم يمتلك قاعدة جماهيرية وتتفاعل معه.

محمد رمضان يحصل على الدكتوراه الفخرية

أزمة الدكتوراة الفخرية الأخيرة جاءت بعدما وجه الفنان محمد رمضان، رسالة شكر لوزير الثقافة اللبناني ونقيب الموسيقيين والممثلين اللبناني على منحه الدكتوراه الفخرية ولقب سفير الشباب العربي (بحسب منشوره).

ونشر محمد رمضان، صورة عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، وعلق قائلا: "شكراً وزير الثقافة اللبناني ونقيب الموسيقيين ونقيب الممثلين اللبناني على منحي الدكتوراه الفخرية في التمثيل والأداء الغنائي وشكراً المركز الثقافي الألماني في #لبنان على منحي لقب سفير الشباب العربي.

نقابة الممثلين في لبنان

أصدرت نقابة الممثلين في لبنان، بيانًا صحفيًا اليوم الخميس 26 أغسطس، بعد مزاعم الفنان محمد رمضان بحصوله على الدكتوراة الفخرية من وزير الثقافة اللبناني ونقيب الموسيقيين ونقيب الممثلين اللبناني.

وأردف نعمة بدوي -نقيب الممثلين في لبنان- بالبيان الصحفي، ردًا على محمد رمضان قائلًا: «تداولت المواقع الصحفية الألكترونية ما نشره الممثل و المغني المصري محمد رمضان عن تكريمه في بيروت و تحديدا في مهرجان يحمل اسم (افضل الدولية ) اقيم في كازينو لبنان برعاية وزارة الثقافة اللبنانية و نقابة ممثلي المسرح و الأذاعة و التلفزيون و نقابة محترفي الموسيقى و الغناء في لبنان و منح الفنان رمضان لقب سفير الشباب العربي فيما منحه المركز الألماني الدولي في بيروت شهادة دكتوراه فخرية في التمثيل و الأداء الغنائي».

وتابع البيان: «يهم نقابة ممثلي المسرح و السينما و الإذاعة و التلفزيون في لبنان ( نقابة الممثلين) ان توضح للرأي العام اللبناني و المصري و العربي انها لم تشارك في هذا التكريم لا من قريب و لا من بعيد و هي ليست الجهة المخولة منح القاب سفراء أو غيرها من الألقاب , كما تعلن نقابة الممثلين في لبنان النقابة الأم اول نقابة في لبنان و العالم العربي منذ نشأتها عام 1948 انها لم تمنح اي لقب لأي فنان لبناني او عربي عبر تاريخها و بالتالي فإننا نرفض زج اسم نقابتنا و تاريخها في مواضيع سطحية شكلية لأن دأبنا هو الدفاع عن حقوق الممثل اللبناني و دعمه و قيام افضل العلاقات مع النقابات العربية الشقيقة».

الثقافة اللبنانية ترد

ومن جانبه، أكد عباس مرتضى، وزير الثقافة اللبناني، في تصريحات لقناة «الشرق للأخبار»، أنّ «الوزارة لم تتدخل في انتقاء المكرّمين من قبل لجنة جائزة أفضل الدولية التي يمنحها المركز الألماني الدولي، ولا نعرف ما المعايير التي على أساسها اختاروا المكرّمين».

وأوضح أنّ «دور الوزارة في هذا التكريم لم يتعدَّ دور الرعاية الذي طلبها المركز بشكل رسمي منا، ونحن أرسلنا المدير العام للوزارة الدكتور علي الصمد ليمثل الوزارة حضورياً فقط لا غير»، لافتًا إلى أنّ «وزارة الثقافة اللبنانية ليس لديها صلاحيات إعطاء أي دكتوراه فخرية أو أي ألقاب أو أوسمة رسمية هذه تُعطى من قبل رئاسة الجمهورية والجامعة اللبنانية الرسمية في البلاد».

أما جهاد الأطرش، نقيب الفنانين والممثلين المحترفين، قال لـ«الشرق للأخبار»، إنه «فوجئ بتكريم رمضان وعرف به عبر وسائل التواصل فقط، مستغرباً أن يكون من حق مركز ثقافي إعطاء دكتوراه فخرية إذ أن هذا اللقب له قواعد وأسس ونحن سنستشير محامينا لنتصرف بهذا الخصوص».

اللجوء للقضاء

ومن جانبه، قال رئيس نقابة محترفي الموسيقى والغناء فى لبنان فريد بوسعيد، إنّ «النقابة ليست لها علاقة بمنح محمد رمضان الدكتوراه الفخرية وقانونياً لا يحق للنقابة إعطاء هذه الدكتوراه بحسب النظام الداخلي».

وأشار إلى إنه «طلب من منظمي الاحتفال والمركز الألماني إصدار بيان يوضح إخلاء مسؤولية نقابته عن هذا التكريم وهذه الدكتوراه، وأعطاهم مهلة حتى الاثنين وإلا سيلجأ الى القضاء بشكل رسمي».

السفارة الألمانية ترد

كذبت السفارة الألمانية في القاهرة، اليوم الخميس، الفنان محمد رمضان، عقب تصريحه بأنه حصل على شهادة الدكتوراة الفخرية من المركز الثقافي الألماني في لبنان.

وقالت السفارة الألمانية في القاهرة تعليقا على الأمر: "ليست كل المؤسسات التي تستخدم كلمة ألمانيا تابعة للحكومة الألمانية، لا علاقة بين الحكومة الألمانية وما يسمى بالمركز الثقافي الألماني بلبنان".

وأضافت: "إذا أردتم الحصول على أخبار ومعلومات موثقة حول ألمانيا وسياساتها الخارجية ومراكزها الثقافية الرسمية، قوموا بمتابعتنا".

بيان المركز الثقافي الالماني الدولي بلبنان

وجاء نص بيان المركز الثقافي الألماني الدولي بلبنان المانح شهادة الدكتوراه الفخرية لمحمد رمضان، برئاسة محمود عبدالله الخطيب : "مجلس إدارة المركز الثقافي الألماني الدولي يعتذر من الشعب المصري حكومة وجيشا من تكريم المدعو محمد رمضان المطرب والممثل".

وأضاف المركز في بيانه: "لم نكن نعلم ابدا بحادثة الطيار المصري المؤسفة الراحل اشرف ابو اليسر والتي ندين ونشجب ونستنكر تلك الواقعة، وكذلك اللقاء والتصوير مع مطرب وممثل صهيوني الذي ندين ونستنكر ونشجب ايضا".

وتابع: "لذلك أتخذ مجلس إدارة المركز الثقافي الالماني الدولي قرارا بسحب شهادات التكريم مع فائق الاحترام لكل من لفت نظرنا لذلك.

رئيس المركز الثقافي الألماني بلبنان يكشف التفاصيل

موقع «صدى البلد» تواصل مع الدكتور محمود عبدالله الخطيب رئيس مجلس إدارة المركز الثقافي الألماني الدولي بلبنان ، لكشف كواليس وتفاصيل تراجع المركز عن منح محمد رمضان شهادة الدكتوراه الفخرية ، حيث اكد الخطيب انه لم يقابل محمد رمضان ولا مرة ولا يعرفه بشكل شخصي لكن ترشيحه جاء من بعض شباب مجلس ادارة المركز الذين رشحوه لمنحه تلك الشهادة .

وأضاف محمود الخطيب لموقع صدي البلد :" بعد الجدل اللي حصل في مصر امس بسبب محمد رمضان ، قررنا البحث اكثر عن سبب هذا الجدل وفي تاريخ ومواقف محمد رمضان بعيدا عن العمل الفني ، فاكتشفنا انه كان سببا في وفاة الطيار المصري اشرف ابو اليسر ولم نكن نعلم بتلك القص تماما".

واضاف رئيس مركز ادارة المركز الثقافي الالماني الدولي بلبنان :" اكتشفنا ان محمد رمضان تسبب في خلق بلبلة وشق الصف في مصر لذلك اتخذنا قرارا بسحب شهادة الدكتوراه الفخرية منه ولم نكن نعلم ازماته في مصر و الوسط الفني ".

وتابع رئيس مركز إدارة المركز :" محمد رمضان مشوفتوش معرفوش مقابلتوش ومش مستعد اسمعله وتورطنا معه ، ومنذ انطلاقة المركز في ٢٠٠٧ عمرنا ما وقعنا في غلطة زي دي " ، مؤكدا :" ونحن ضد العنف والتطبيع وهو ما اكتشفناه في مسيرة الفنان محمد رمضان ، لكن شعارنا الإنسانية والسلام وبناء الانسان قبل الأوطان".

محمد رمضان يتجاهل

وتجاهل الفنان محمد رمضان كل هذا الجدل، ونشر بعدها عدة صور له مع ابنه من خلال حسابه الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعى “إنستجرام”، وعلق محمد رمضان قائلا: "جمعة مباركة.. لا أنظر خلفي إلا لإلتقاط صورة ".