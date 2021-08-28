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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

المتحف المصرى بالتحرير ينظم مسابقة تعليمية للأطفال

المتحف المصرى بالتحرير
المتحف المصرى بالتحرير

تحت عنوان ”ربط المناهج الدراسية بالمتحف “ يبدأ المتحف المصري بالتحرير في تنظيم برنامجا تعليميا للاطفال خلال فترة الأجازة الصيفية لربط المناهج الدراسية بالقطع الأثرية المعروضة بالمتحف.

 

وقالت صباح عبد الرزاق مدير عام المتحف المصري بالتحرير أن هذا البرنامج يستهدف طلاب المدارس للمرحلة الابتدائية والاعدادية، حيث يتم تنظيمهم في مجموعات من خمس الي عشر أطفال في المجموعة الواحدة، مع مراعاة كافة الإجراءات الاحترازية وضوابط السلامة الصحية اللازمة.

 

ومن المقرر أن ينعقد هذا البرنامج يوم الأحد من كل أسبوع بدءا من غدا الأحد ٢٩ أغسطس حتى انتهاء الأجازة الصيفية. 


وللمشاركة في البرنامج يتم الحجز والمتابعة من خلال الايميل التالي
[email protected]
و الصفحة الرسمية للمتحف المصرى https://www.facebook.com/EgyptianMuseumCairo

وزارة السياحة والآثار المتحف المصري بالتحرير ربط المناهج الدراسية بالمتحف صباح عبد الرزاق مدير عام المتحف المصري بالتحرير المتحف المصري صباح عبد الرزاق

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