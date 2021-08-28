عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

متدربو "حياة كريمة" يوجهون الشكر لـ السيسي على إتاحة فرصة التدريب الفندقي

صدى البلد

أكد شباب وفتيات المتدربين في مبادرة "حياة كريمة" للنهوض بمهارات الشباب "مهارتك أساس مهنتك" للتدريب علي الفندقة، أن ما حصلوا عليه في التدريب النظري والعملي لم يكن متوقعا بالنسبة إليهم، مشددين علي أنهم حصلوا على جرعات تدريبية مكثفة في العديد من الوظائف الموجودة في الفندق، من خدمات الغرف إلي الاستقبال، ثم المطبخ، وإعداد الطعام والموائد، وخدمة الضيوف.

 

جاء ذلك في ختام  فعاليات أول تدريب مهنى من نوعه فى مجال الفندقة الشاملة مجانا للشباب والفتيات، والذي استمر لمدة 6 أسابيع" أربعة منها بمركز تدريب الكوثر التابع لمديرية القوى العاملة بسوهاج وأسبوعين عمليا بفندق الهيلتون بالأقصر"، وذلك على أعمال الطهى والمطبخ، والمعجنات والمخبوزات، والتحضير والمشروبات والاستقبال وخدمة الغرف والمغسلة والكي.

 

كما قدمت إحدي الفتيات الشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي، ووزير القوى العاملة محمد سعفان علي اتاحة الفرصة لفتيات الصعيد بأن يكون لهم دوراً في سوق العمل جنبا إلي جنب مع الرجال، في مساواة في الحقوق والأجور حسب طبيعة كل مهنة، كما تقدمت بالشكر للقائمين على البرنامج التدريبي من برنامج الأغذية العالمي، وفندق هيلتون الأقصر، على المساعدات التي وفروها للشباب لنجاح هذا التدريب تمهيدا للحصول على فرصة عمل مناسبة. 

 

والتقت خيط الحوار أحد الشباب المتدربين، قائلا إن مديريتي القوى العاملة في الأقصر وسوهاج وفرت لهم تدريبها استثنائيا أصقل من مهاراتهم، وزاد من قدراتهم، في المهن الفندقية، في فترات لم تتعدى ٤ أسابيع في التدريب النظري، و١٤ يوماً في التدريب العملي على أعلى المستويات، كما تم توفير الإقامة الكاملة للمتدربين، وانتقالات من أماكن إقامتهم إلي أماكن التدريب مجانا، وكذلك توفير أحدث المعدات والأجهزة للتدريب، تحت أيدي  مدربين ذوى خبرة من العاملين بالفندق. 

 

يذكر أن وزير القوي العاملة محمد سعفان، قام اليوم السبت، بتسليم شهادات التخرج الرسمية لخريجي الدورة التدريبية الفندقية الشاملة الأولي في مجالات خبراتهم التي تدربوا عليها ، فضلا عن قيام الوزارة بإعطائهم  الأولوية لتيسير مشاركتهم في قطاعات السياحة في الأقصر، وأسوان، والغردقة، ومناطق البحر الأحمر.

 

وضمت الدورة 20 متدربًا من الشباب،  وتتراوح أعمارهم بين 18 و 28 عامًا وبلغت نسبة النساء 50% ، من الحاصلين على  مؤهل عال أو متوسط من قرى مبادرة "حياة كريمة"، وقد تم ذلك بفضل آلية التمويل الاستراتيجية التي يقدمها البرنامج المصري الإيطالي لتبادل الديون.  

 

IMG_7019
IMG_7019
IMG_6932
IMG_6932
IMG_6993
IMG_6993
IMG_6997
IMG_6997
IMG_7000
IMG_7000
IMG_6978
IMG_6978
IMG_6954
IMG_6954
IMG_6947
IMG_6947
حياة كريمة عبد الفتاح السيسي وزير القوى العاملة محمد سعفان الفندقة الشاملة تدريب مهنى الأقصر سوهاج

ترشيحاتنا

واقع عربي جديد.. السفير محمد العرابي يكشف عن سر توقيت قمة بغداد

وزير خارجية سيراليون: الاتفاق مع شركات مصرية لإقامة محطة كهرباء ومصنع للأدوية

وزير الخارجية السعودي من بغداد: المملكة ملتزمة بدعم واستقرار وتنمية العراق

تنويعًا لوسائلها.. الأوقاف تكثف جهودها لنشر الدعوة بـ28 صفحة إلكترونية

العربي : تضاعف مستمر للصادرات المصرية لأسواق سيراليون وفرص هائلة للتعاون المستقبلي

بعد انتحار شاب بدمياط.. أعراض توضح ميول ابنك الانتحارية وطرق للتعامل معها

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إلغاء الكأس.. شوبير يكشف خطة اتحاد الكرة لـ الدوري في الموسم المقبل

‏مشادة كلامية بين شيكابالا وأحمد مجاهد أثناء تسليم الزمالك درع الدوري

في مصر إخوة حريصين على نهضتكم .. رسالة عاجلة من السيسي لأهالي العراق

اعتذار وندم.. سحب الدكتوراه الفخرية من محمد رمضان | تفاصيل

أول تعليق من محمد رمضان بعد سحب الدكتوراه منه.. شاهد

مصممة تتهزأ.. رد قوى من زوجة أحمد سعد على سمية الخشاب

وزير الأوقاف: فحص مكتبات المساجد على مستوى الجمهورية لتنقيتها من الأفكار المتطرفة

منظومة تحت الصفر.. هجوم عنيف من نجم الزمالك ضد أحمد مجاهد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وزير الدفاع يعود إلى مصر بعد زيارة مهمة لروسيا.. فيديو وصور

بايدن يتلقى تقريرًا سريًا عن لغز منشأ كورونا.. تفاصيل خطيرة لما قالته المخابرات

صور جديدة من العرض الخاص لفيلم 200 جنيه

فوز الزمالك بالدوري حاضرا في حفل الفنان هاني شاكر.. صور

فيديو

فيديو جراف.. تعرف على سبب ظهور كلمة ظهور جملة "Lou bott"  على العداد

فيديو جراف.. مقاتل على خط النار.. رحيل حمدي الكنيسي فارس الإذاعة

ليست وهمية.. 8 نجوم حصلوا على الدكتوراة الفخرية من جامعات مرموقة

سقط في فخ السخرية.. شهادة دكتوراة محمد رمضان فشنك

المزيد

ساحة رأي

بيري محمد تكتب: نادي الداخلية.. مدرسة صناعة اللاعبيين

د.أحمد سعد عقل يكتب: الأسطورة والدكتوراه الفخرية

عمر عاقيل يكتب: صفقات مضروبة

سعد الفقي يكتب: هموم الصحافة الإلكترونية

أمجد عامر يكتب: «الوعي» طريق الجمهورية الجديدة

خالد عامر يكتب: أفغانستان الآن !

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.عمرو الديب

نحو الواجهة الشرقية لروسيا

إبراهيم شعبان

في نهر الحياة

كريمة أبو العينين

«بارت تايم».. إيه؟ !!

د.احمد فخرى

العجز المكتسب والنظرة السلبية للحياة

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: هزاره وحشد الشيعى

محمد أرسلان

صندوق باندورا أفغانستان

شريف سمير

«فرسان» الأوليمبياد!

نسرين حجاج

200 جنيه

اﻟﻤﺰﻳﺪ