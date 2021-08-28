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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بعد انتحار شاب بدمياط.. أعراض توضح ميول ابنك الانتحارية وطرق للتعامل معها

انتحار شاب في دمياط
انتحار شاب في دمياط غرقا في النيل

قام شاب في دمياط بالانتحار عبر إلقاء نفسه في النيل من أعلى الكوبري، وقام بترك بياناته وسط ذهول من المارة على الكوبري، و قبل انتحاره كتب رسالة أخرى عبر حسابه على الفيس بوك اتهم فيه والده بأنه سبب رئيسي في إقدامه على الانتحار بسبب معاملته القاسية، وهو ما دفع الكثير من الأشخاص للتعاطف معه، مع التحذير من مخاطر وأعراض يمكنها أن تكشف عن ميول الشخص الانتحارية.

 

 أعراض تكشف عن ميول الشخص الانتحارية



ويعتبر الانتحار ليس المرض العقلي ولكن نتيجة خطيرة محتملة من الاضطرابات النفسية يمكن علاجها والتي تشمل الاكتئاب الشديد، اضطراب ثنائي القطب واضطراب ما بعد الصدمة، اضطراب الشخصية الحدية، الفصام ، والاضطرابات الناجمة عن تعاطي المخدرات، واضطرابات القلق ، واضطرابات الأكل مثل الشره المرضي و فقدان الشهية العصبي .
 

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وعلى الرغم من أن النساء أكثر عرضة بثلاث مرات لمحاولة الانتحار، إلا أن الرجال هم أكثر عرضة لتنفيذه؛ حيث ان معدلات الانتحار هي الأعلى بين المراهقين والشباب وكبار السن، وبالأخص بين الرجال البيض الذين تزيد أعمارهم عن 65 عامًا لديهم أعلى معدل انتحار.

ويمكن ملاحظة بعض الأعراض ان تكشف عن ميول ابنك الانتحارية، أن تكون أي من هذه العلامات التحذيرية المحتملة وتفكيره في الانتحار، وفقا لما نشر في موقع webmd الطبي، من أبرز هذه العلامات والأعراض ما يلي :
1- حزن شديد أو مزاجية طويلة الأمد وتقلبات مزاجية وغضب مستمر تجاه ك الأحداث
2-  الشعور باليأس من المستقبل
3- المعاناة من مشاكل النوم
4- معناه الشخص من هدوء مفاجئ. قد يكون الهدوء فجأة بعد فترة من الاكتئاب أو المزاجية علامة على أن الشخص قد اتخذ قرارًا بإنهاء حياته
5- المعاناة من أعراض الانسحاب واختيار الشخص البقاء بمفرده وتجنب الأصدقاء أو الأنشطة الاجتماعية هي أيضًا أعراض محتملة للاكتئاب ، وهو سبب رئيسي للانتحار. وهذا يشمل فقدان الاهتمام أو الاستمتاع بالأنشطة التي كان الشخص يستمتع بها سابقًا.
6- ظهور بعض التغيرات في الشخصية أو المظهر، وقد يُظهر الشخص الذي يفكر في الانتحار تغييرًا في الموقف أو السلوك ، مثل التحدث أو التحرك بسرعة أو بطء غير عادي، بالإضافة إلى ذلك ، قد يصبح الشخص فجأة أقل قلقًا بشأن مظهره الشخصي.
7- ارتكاب السلوكيات الخطيرة أو المضرة بالنفس، وقد يشير السلوك الخطير، مثل القيادة المتهورة، او زيادة تعاطي المخدرات أو الكحول.
8- وضع الاستعدادات. في كثير من الأحيان ، يبدأ الشخص الذي يفكر في الانتحار في ترتيب أعماله الشخصية، قد يشمل ذلك زيارة الأصدقاء وأفراد الأسرة ، والتخلي عن الممتلكات الشخصية ، وعمل وصية ، وتنظيف غرفهم أو منزلهم. بعض الناس يكتبون ملاحظة قبل أن يقبلوا على الإنتحار.
9- التهديد بالانتحار أو الحديث عنه؛ حيث أوضحت العديد من الدراسة ان 50٪ إلى 75٪ ممن يفكرون في الانتحار يعطون الأشخاص المقربين منهم علامة تحذير، قد لا يكون تهديدا صريحا، ولكنهم قد يتحدثون بشكل أكثر من المعتاد عن الموت.

 

 أعراض تكشف عن ميول الشخص الانتحارية


طرق التعامل مع الشخص المقبل على الانتحار


ولا يمكن منع الانتحار على وجه اليقين ، ولكن غالبًا ما يمكن تقليل المخاطر بالتدخل في الوقت المناسب، تشير الأبحاث إلى أن أفضل طريقة لمنع الانتحار هي معرفة عوامل الخطر، والالتفات إلى علامات وأعراض الاكتئاب والاضطرابات العقلية الأخرى ، والتعرف على علامات التحذير من الانتحار، والتدخل قبل أن يتمكن الشخص من الإنتحار.

وعند ملاحظة الميول الانتحارية لدى الشخص، فيجب ان يتلقون دعمًا من الأصدقاء والعائلة، ومعرفة أسبابهم  ودوافعهم الانتحارية ومحاولة علاجها، وتجنب تركهم بمفردهم مطلقا، ومحاولة التقديم الدعم النفسي الذي يحتاجه

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