محافظ أسيوط يتفقد أعمال تطوير مركز شباب مجريس بمركز صدفا

ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"

تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط ، أعمال تطوير مركز شباب مجريس ضمن المشروع التطوير الشامل لمراكز الشباب والتى يجرى تنفيذها ضمن ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والمشروع القومى لتطوير الريف المصرى في إطار جهود الدولة لرفع مستوى معيشة المواطنين وتوفير حياة كريمة لهم والإسراع بمعدلات التنمية في الصعيد .

رافقه خلال الجولة محمد كمال رئيس مركز ومدينة صدفا والمهندس ناجح عبدالرحمن رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة والشيخ عاصم قبيصى وكيل وزارة الاوقاف بالمحافظة والمهندس صابرعبدالرؤوف مدير عام التنفيذ بالهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والمهندسة وفاء أحمد سيد مدير عام تنفيذ الأعمال المدنية بالهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والمهندسة هبة مصطفى مدير الاعمال المدنية بالهيئة وبعض شباب فريق مراكز شباب مصر وفريق الكشافة بمديرية الشباب والرياضة بالمحافظة .



حيث بدأ المحافظ ومرافقوه جولتهم بتفقد مركز شباب مجريس لمتابعة اعمال التطوير التى يجرى تنفيذها بالمراكز من مبانى ادارية واسوار المركز والملاعب ووجه المحافظ بضرورة الإسراع فى تنفيذ الاعمال بالمشروع ورفع معدلات الأداء وجودة الأعمال التي يجري تنفيذها وحث رئيس المركز ومسئولى الشباب والرياضة بالمركز على المتابعة المستمرة للأعمال وتنفيذها وفقًا لكافة الاشتراطات الفنية ، وسرعة نهو الأعمال وتذليل كافة العقبات وفقًا للاشتراطات الفنية ومعايير الجودة تنفيذًا لخطة الدولة للتنمية المستدامة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.



وأكد المحافظ أن المشروع القومي لتطوير الريف المصري يستهدف 7 مراكز بالمحافظة خلال مرحلته الأولى بإجمالي 149 قرية و894 تابع وسيتولى جهاز تعمير وسط وشمال الصعيد تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية بعدد 5 مراكز هي "ساحل سليم وأبوتيج وأبنوب وصدفا والفتح" وسيتولى جهاز تعمير الوادى الجديد تنفيذ المشروعات بمركزى "منفلوط وديروط" لافتًا إلى أن هذه المراكز والقرى والنجوع التابعة لها سوف تشهد تطوير شامل للبنية الأساسية والخدمات الاجتماعية والأوضاع الاقتصادية فضلًا عن تحسين أوضاع الفئات الأولي بالرعاية بتلك القرى والنجوع.

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