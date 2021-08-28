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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

التنسيق يبدأ غدا.. شروط السكن في المدينة الجامعية بالأزهر

مدينة الأزهر الجامعية
مدينة الأزهر الجامعية

تشترط جامعة الأزهر، على المتقدمين للسكن في المدينة الجامعية، من الطلاب القدامى، أن يكون الطالب ناجحًا ومنقولاً للفرقة الأعلى، وألا يكون على الطالب أى عقوبة تستوجب الحرمان من الإقامة، وأن يكون مستوفي الأوراق والمستندات المطلوبة (صورة بطاقة الطالب، صورة بطاقة ولي الأمر، 6 صور شخصية) كما يشترط للسكن بالمدينة أن يتقدم الطالب في الموعد المحدد لمكتب التنسيق.

شروط السكن في المدينة الجامعية بالأزهر

أوضحت جامعة الأزهر، أن التسكين للحالات الخاصة بنسبة 3% من الأماكن المتاحة طبقًا للائحة المدن (كفيف البصر، شلل رباعي، شلل أطفال، بتر أحد الطرفين، وفاة الوالد خلال العام الدراسي السابق أى ألا يكون قد مر عليه عام على الوفاة حتى بداية الدراسة وتقدم أصل شهادة الوفاة أو أى مستخرج رسمى منها، وألا يكون الطالب يدرس على نظام الانتساب وألا يكون الضامن هو ولي الأمر وتكون صورة البطاقة للطالب وولي الأمر سارية وغير منتهية.

شروط الالتحاق بالمدينة الجامعية


ويشترط إحضار صورة بطاقة الطالبة وصورة بطاقة ولي أمر الطالبة (في حالة الوفاة ولي الأمر إحضار صورة شهادة الوفاة كمبيوتر وصورة شهادة ميلاد الطالب) و4 صور شخصية للطالبة مختومة من الكلية وصورة بطاقة الضامن، ويشترط ملف أبيض للتقديم ودمغة بجنيه ويكتب على أسطر الملف بالترتيب (الاسم بالكامل، الكلية والفرقة والتقدير العنوان كامل، رقم تليفون الطالبة).

شروط يجب مراعاتها عند التقديم


وينبغي كتابة الاستمارة بخط واضح والتأكد من صحة البيانات وكتابة التقدير بخط واضح مع ختمها من الكلية وإمضاء الموظف المختص، وكتابة بيانات الضامن صحيحة (على ألا يكون الضامن هو نفسه ولي الأمر) وختمها من عمل عمل الضامن، وكتابة بيانات الوحدة المحلية وختمها -يشترط أن يكون عنوان الطالبة ببطاقتها مطابقاً للعنوان المدون ببطاقة ولي الأمر، وفي حالة تغير السكن للطالبة لابد أن يكون مر عام كامل على بطاقة الطالبة ووالدها بالنسبة للعنوان الجديد ، وعلى الطالبة أن تتأكد من أن استمارتها للسكن بمدينة البنات وليس البنين.

مكان المدينة الجامعية بالازهر


تتمركز المدينة الجامعية لطلاب الأزهر في مدينة نصر بالحي السادس، ويجاورها، مدينة الطالبات الأزهرية في شارع يوسف عباس ، بمدينة نصر.

بينما توجد مدن جامعية أخرى لجامعة الأزهر، في فروعها بالأقاليم سواء في الوجه البحري أو الوجه القبلي.

التسجيل الإلكتروني لتنسيق المدن الجامعية
 

وأعلن المركز الإعلامي بجامعة الأزهر أنه تقرر البدء في فتح باب تنسيق المدن الجامعية بجامعة الأزهر بالقاهرة والأقاليم إلكترونيًّا بداية من غدٍ الأحد 29 من أغسطس الجاري، وحتى الخميس المقبل الموافق 2 من سبتمبر 2021م. 

وأوضح المركز الإعلامي بجامعة الأزهر أن التسجيلَ إلكترونيٌّ من خلال موقع خدمات جامعة الأزهر، مشيرًا إلى أن التسجيل متاح لطلاب وطالبات فرق النقل والفرق النهائية، شريطة النجاح والحصول على تقدير: ممتاز، أو: جيد جدًّا. 
 

وطالب المركز الإعلامي بجامعة الأزهر الطلاب والطالبات بسرعة التسجيل عبر موقع وزارة الصحة لتلقى لقاح فيروس كورونا. 
  
وشدد المركز الإعلامي بجامعة الأزهر على أن الحصول على اللقاح شرط من شروط السكن في المدينة الجامعية، وليس شرطًا من شروط التسجيل الإلكتروني، علمًا بأن التسجيل في المدن الجامعية والتفاصيل متاحه من هنا

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