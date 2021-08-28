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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أفغانستان.. ماكرون يجري محادثات مع طالبان لإجلاء المعرضين للخطر

ماكرون يعلن عن محادثات
ماكرون يعلن عن محادثات مع طالبان لإجلاء المعرضين للخطر

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، السبت، الشروع في محادثات مع حركة طالبان بشأن العمليات الإنسانية في أفغانستان.

وقال ماكرون على هامش مشاركته في قمة بغداد إن هناك مشاورات مع طالبان بشأن كيفية إجلاء المعرضين للخطر من أفغانستان.

فيما قال مسؤول أمريكي لوكالة "رويترز" إن عدد الجنود الأمريكيين في مطار كابول انخفض لأقل من 4 آلاف  جندي من إجمالي 5800 سابقاً.

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في سياق آخر، أعلن الرئيس الفرنسي أن القوات الفرنسية ستبقى في العراق، حتى  في حالة الانسحاب الأمريكي.

وقال ماكرون في تصريحات للصحفيين على هامش قمة بغداد إن القوات الفرنسية باقية في العراق، في إطار مكافحة الإرهاب، في حال الانسحاب النهائي للقوات الأمريكية، بشرط أن ترغب الحكومة العراقية في ذلك.

وأضاف ماكرون أنه أجرى دراسات لتقييم قدرة القوات الفرنسية على البقاء بمفردها في العراق، دون الدعم الأمريكي.

وكان البيان الختامي لقمة بغداد أكد ضرورة توحيد الجهود إقليميا ودوليا بما ينعكس إيجابيا على استقرار وأمن المنطقة، مرحبا بالجهود الدبلوماسية للوصول إلى أرضية مشتركة مع المحيط الإقليمي والدولي.

ماكرون أفغانستان طالبان الانسحاب الأمريكي كابول

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