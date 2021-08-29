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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بقدرات هجينة .. العدسات التجسسية تلتقط صورًا لـ استون مارتن سيارة DBX الجديدة

بقدرات هجينة .. العدسات
بقدرات هجينة .. العدسات التجسسية تلتقط صورًا لـ استون مارتن

استطاعت العدسات التجسسية أن تلتقط بعض الصور التشويقية للنسخة الجديدة من السيارة استون مارتن DBX، والتي تأتي بقدرات فنية هجينة، إلى جانب بعض اللمسات القوية التي تعبر عن انضمامها إلى فئة السيارات الرياضية المتعددة الاستخدامات SUV، و ذلك من داخل حلبة نوربورجرينج الاختبارية اثناء استعراض قدراتها الخاصة بتجارب الأداء.

قدرات النسخة الهجينة استون مارتن DBX

من المتوقع أن تأتي السيارة استون مارتن DBX الهجينة بمحرك إيكوبوست يستطيع أن ينتج قوة إضافية تقدر بـ 21 حصانا، مع عزم دوران يبلغ 250 نيوتن/متر، وبسعة تبلغ 3000 سي سي، لتصل القوة الاجمالية نحو 429 حصانا، و 521 نيوتن/متر من العزم الأقصى للدوران.

بينما تأتي النسخة القياسية من استون مارتن DBX بمحرك ثماني الاسطوانات طراز V8، سعة 4000 سي سي، و لكن مع الاستراتيجية الهجينية سوف تميل النسخة الجديدة إلى التركيز على الكفاءة بدلا من الأداء الخارجي، ويذكر أن توبياس مورز الرئيس التنفيذي لشركة أستون مارتن قال "سنستخدم منصة DBX وننشئ نهجًا رياضيًا أكثر لتلك السيارة، نحن بحاجة إلى أنماط جسم مختلفة، وأداء أكثر قوة، ونمط أكثر عدوانية.

وجاءت السيارة استون مارتن DBX بإطلالة مماثلة للنسخة القياسية، والتي تنتمي إلى فئة السيارات الرياضية المتعددة الاستخدامات، حيث تميزت بمصابيح أمامية حادة المظهر، مع شبكات سوداء متعددة المقاطع، بالإضافة إلى جنوط رياضية باللون الفضي، حيث يمكن رؤية علبة المكابح من خلف تلك الاضلاع، بالإضافة إلى تصميم خلفي انسيابي يحمل مصابيح رفيعة نحيفة المظهر، مع منظومة عادم ثنائية الأداء، و سبويلر رياضي انيق.

استون مارتن DBX استون مارتن DBX عدسات التجسسية النسخة الهجينة استون مارتن DBX

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