أخبار السيارات| أسعار MG 6 موديل 2022.. باقة 250 ألف ريال سعودي .. أغرب السيارات بتصميمات لا تصدق

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، متضمنة أخبارا وتقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات، فضلا عن تقارير عالمية نستعرض أبرزها.

تغييرات في قائمة أسعار MG 6 موديل 2022 .. تفاصيل

تقدم شركة ام جي الصينية نسختها MG 6 داخل السوق المصري عبر قائمة أسعار جديدة موديلات 2022، حيث ارتفعت أسعار تلك الإصدارات بفارق يقدر بـ 5000 الاف جنيه، و ذلك عن الطرازات الخاصة بموديلات 2021.

باقة 250 ألف ريال سعودي .. 5 سيارات SUV موديل 2021.. صور

يحتوي السوق السعودي على باقة متنوعة من إصدارات الـ SUV الخاصة بموديلات 2021، حيث يقدم كل صانع باقة من الطرازات القوية من هذه الفئة، والتي حصلت على نسبة انتشار واسعة داخل الأسواق العالمية و العربية، و يرجع ذلك إلى العديد من المقاومات أبرزها المساحة الداخلية العائلة، و الارتفاع المناسب، بالإضافة إلى القدرات الميكانيكية المختلفة الخاصة بالأداء و الدفع.

باقة 30 ألف دينار بحريني .. 5 سيارات سيدان موديل 2021| صور

تتعدد الإصدارات داخل السوق البحريني وسط موديلات 2021، وذلك بين فئة السيارات الرياضية المتعددة الاستخدام، و اطلالة الكروس اوفر، وسيارات الهاتشباك الشبابية، و أيضا فئة السيدان، والتي تلقى نسبة انتشار عالية داخل أسواق السيارات المختلفة، نظرًا لما تتمتع به كل نسخة من قدرات متنوعة، وذلك على الطريقة الخاصة بكل علامة تجارية.

تصميمات لا تصدق.. أغرب 3 سيارات بإطلالة مذهلة

عالم السيارات لا يخلو من إبهارك دائمًا، تارة بتصميمات مميزة وفريدة، وتارة أخرى بإمكانات مذهلة لا يمكن لذهنك أن يستوعب حدودها، فكل يوم تطرق أبواب عالم الماكينات المتحركة، تقنية جديدة مذهلة، بأشكال واختراعات مختلفة، كتلك التي نستعرضها اليوم، في هذا التقرير.

جي إم سي تكشف النقاب عن نسخته جديدة متعددة الأغراض .. صور

تعتبر شركة جي إم سي واحدة من اقوى مصنعي السيارات حول العالم، حيث اكتسبت شهرة واسعة نسبة إلى اصداراتها القوية، والتي تتسم بالطابع العملاق، الذي يعكس الكثير من المفاهيم الفريدة، مثل المساحة الداخلية الرحبة، و القدرة في التعامل مع بعض الطرق الوعرة، إلى جانب المواصفات الخاصة بكل اصدار.