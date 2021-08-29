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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

كاني ويست يزعم عودته إلى كيم كارداشيان رغم الطلاق

كاني ويست وكيم كارداشيان
كاني ويست وكيم كارداشيان

أخبر المغني الأمريكي كاني ويست أصدقائه في مجال الموسيقى أنه عاد إلى زوجته كيم كارداشيان مرة أخرى بعد انفصالهما منذ عدة أشهر. 

وقالت مصادر لموقع page six إن كاني ويست يردد خبر عودته إلى زوجته بين أصدقائه لكنهم لا يصدقونه، رغم ظهورهما سويا ممسكان بأيدي بعضهما البعض علنا.

أثار كاني ويست وكيم كارداشيان الجدل خلال الساعات الماضية حول عودتهما سويا رغم رفع الأخيرة دعوى طلاق منه، بعدما انضمت إليه خلال إحدى تجارب الآداء في شيكاجو. 

وتؤكد المصادر أن كاني ويست يطلق شائعة عودته إلى زوجته حتى تتفوق مبيعات ألبومه المنتظر Donda  على نظيره مغنى الراب دريك. 

وأضاف المصدر أن كاني ويست وكيم كادراشيان لم يتحدثان لفترة طويلة بعد طلبها الطلاق منه، لكنهما عادا إلى التواصل مرة أخرى من أجل أطفالهما الأربعة، وهي سعيدة بدعمه في عمله وفنه لكنها لا ترغب في العودة إليه. 

كاني ويست يغير اسمه 

 تقدم المغني الأمريكي كاني ويست بطلب رسمي إلى المحكمة لتغيير اسمه الطويل إلى آخر مكون من حرفين فقط بدون اسم أوسط أو لقب عائلة، بحسب موقع “بي بي سي”.

ويرغب مغني الراب الشهير كاني ويست الذي يبلغ من العمر 44 عاما، في أن يصبح اسمه الجديد " Ye"، وقام بتغيير اسمه على حسابه بتطبيق “تويتر” وباقي صفحاته على مواقع التواصل الاجتماعي دون انتظار قرار المحكمة. 

الاسم الكامل لمغني الراب الأمريكي هو كاني أوماري ويست، وأرجع المبرر في طلبه تغيير اسمه إلى أسباب شخصية، وذلك في الوثائق التي قدمها محاميه إلى المحكمة.

وعبر كاني ويست عن رغبته في تغيير اسمه منذ عام 2018 في تغريدة على “تويتر”، في الوقت الذي يستعد لطرح ألبومه الجديد Donda نهاية أغسطس الجاري بعد إجراء العديد من التعديلات عليه.

وتقدمت نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان بطلب الانفصال من كاني ويست في فبراير الماضي،  لكن أبناءهما الأربعة يحملان لقب والدهما الأخير. 

كاني ويست انفصال كيم كارداشيان كيم كارداشيان ألبوم كاني ويست دريك

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