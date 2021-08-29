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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أصالة لجمهورها: قررتلكم قرار هتفرحوا بيه كتير

أصالة
أصالة

حرصت الفنانة أصالة على مشاركة جمهورها لاختيار أغاني حفلاتها المقبلة، عبر حسابها على فيسبوك.

وكتبت أصالة: "قرّرتلكم قرار رح تفرحوا فيه كتير ألا وهو، أولاً رح خليكم تختاروا معي أغاني حفلاتي بشرط كلّ واحد بيقدر يختار أغنيه واحده بس وبعدين بنرتّب الأغاني سوا حسب اللي انطلبت أكتر وأكيد فيه أغاني لازم تتغنّى بكلّ الحفلات لأنها برواز صورتي، إختياراتكم رح تكون تقريباً على الأغاني اللي مابغنيها كتير ومظلومه معي عالمسرح".

وأضافت: "وكمان رح أقترح لكم خمس أغاني لنجوم موجودين أنا بحبهم ونفسي غنيهم بتختاروا وحده منهم .. مو فكره حلوه كتير ؟ أنا عن نفسي أُعجبت فيها وملاقيتها عبقريّة".

دايما مبدعة.. أصالة توجه رسالة لـ هند صبري

شاهد.. أصالة تخلع حذاءها على مسرح جدة ..ماذا فعل الجمهور؟

ووجهت الفنانة السورية أصالة نصري رسالة لصديقتها الفنانة التونسية هند صبري، من خلال حسابها الرسمي على انستجرام.

ونشرت أصالة صورة لهند عبر حسابها على موقع "إنستجرام"، وعلّقت: "لمّا بيجتمع الحلا، والحلا هند الموهوبة، وديمة المبدعة.. صديقات بفتخر فيهن وبكبر".


وكانت قد أثارت الفنانة أصالة نصري حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي بعد انتشار فيديو لها وهي تخلع حذائها أثناء غنائها على مسرح جدة .

وفاجأت  أصالة نصري جمهورها بسؤالٍ طرحته وهو "صرلي مدّة آخدة هالقرار ومتردّدة فيه. انتو شو بدكن بطولي؟ الحلو صوتي، صح او لا؟".


وقامت أصالة  نصري بعدها بخلع حذائها على المسرح ؛ حيث استغرب الجمهور رد فعلها  .

حرصت الفنانة أصالة نصري ، على توجيه رسالة لكل من ساهم في حفلها الأخير بجدة.


نشرت أصالة، فيديو من خلال حسابها الرسمي على"الأنستجرام"، وعلقت قائلة: “عندما يكون للجمال معنى وأصالة وتاريخ يصبح للأشياء روح تحكي قصّة شيّقه بتفاصيل دقيقه .. هكذا كان ماارتديته بحفل جدّه”.


وتابعت قائلة: “كلّ الشّكر لأخواتي الرّائعات الرّاقيات على إخلاصهنّ فيما أبدعن ليوفوا تاريخ جدّه القديمه ويختصروا حكاية على شكل فستان .. كانت ليلة تجمع الماضي والحاضر بوجه جميل طيّب أصيل متحضّر .. هكذا هي جدّه دائماً مُلهمه”.

الفنانة اصالة مواقع التواصل الفنانة السورية مسرح فيسبوك هند صبري

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