إنقاذ 50 سلحفاة بحرية صغيرة وإعادتها لمياه البحر في العريش

نجح عدد من الشباب بمدينة العريش شمال سيناء في إعادة عدد من السلاحف البحرية الصغيرة، إلي مياه البحر لاستكمال دورة حياتها من جديد، وذلك بعد العثور عليها داخل حفرة علي شاطيء البحر بمنطقة المساعيد.

وقال أحد الشباب المتطوعين، إنه فوجئ بعدد كبير من صغار السلاحف البحرية علي شاطيء البحر ، داخل حفره يقدر عددها بنحو ٥٠ سلحفاة ، وتبين أنها نتاج فقس بيض لسلحفاة بحرية يعتقد أنها نفس السلحفاة ، التي سبق إنقاذها قبل شهر تقريبا في نفس المكان.



وأضاف أنه استعان بعدد من الشباب ، لنقل السلاحف البحرية الصغيرة لمياه البحر ، والتي انطلقت فى المياه لتبدأ دورة حياتها من جديد.

٣ أنواع من السلاحف

وأكد المهندس جمال حلمي مدير شؤون البيئه بشمال سيناء، أن هناك 3 أنواع من السلاحف في مياه البحر المتوسط وهي السلحفاة البحرية الخضراء والسلحفاة كبيرة الرأس والسلحفاة جلدية الظهر، موضحا أن النوعين الأول والثاني مهددان بالانقراض.



وقال إن من أسباب انقراض السلاحف البحرية بناء القرى والمنتجعات السياحية وصيد السلاحف بشكل جائر والامتداد العمراني في السواحل خاصة الشمالية منها، بالإضافة إلى السلوكيات الخاطئة للمصطافين أيضا

ومن جانبه ..قال المهندس عبد الله الحجاوي رئيس جمعية حماية البيئة بشمال سيناء، أن إنقاذ صغار السلاحف ، يعكس تكاتف أبناء المجتمع في حمايتها كرمز للتنوع البيولوجي ومتابعة حالتها والتأكد من قدرتها على مواصلة الحياة في بيئتها الطبيعية قبل عملية الإطلاق ، وهذا بدوره يعكس دور المواطن الفعال في حماية السلاحف والتنوع البيولوجى ،



