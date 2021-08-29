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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

القومي للبحوث الفلكية يوضح تفاصيل دراسة عن القمر الصناعي "طيبة سات 1"

القمر الصناعي طيبة
القمر الصناعي طيبة سات 1

قال الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية، على خلفية دراسة بحثية عن القمر الصناعي " طيبة سات 1 "  بمجلة متخصصة في علوم الفضاء، إن المجلة التي أطلقت البحث حددت له مدارا معينا بسرعة معينة، وذلك لتحديد أهدافه المطلوبة.

 

وأضاف الدكتور جاد القاضي، خلال مكالمة هاتفية لـ برنامج " صباح الخير يامصر " ، والمذاع على فضائية الأولى "، أن البحث تناول ضرورة مراقبة الأجسام الفضائية القمر، تفاديا لأي محاولات اقترابها بسبب طاقة القمر.

 

ونوه أن تكرار المناورات لبعض الأقمار الصناعية تسبب استهلاك القمر الصناعي، وهي الهدف منها إعادة الأقمار الخارجة عن مداراتها ، وهي إحدى النقاط المذكورة في الدراسة.

 

وأكمل أن الدراسة نوهت على أهمية حماية القمر الصناعي من التصادم بالأجسام الغريبة ، والحطام الفضائية.

 

وتابع : المعهد مهتم بمراقبة الحطام الفضائي ، وتم افتتاح أول محطة لرصد الحطام الفضائي في افريقيا ، بالتعاون مع البحث العلمي والتعليم العالي . 
 

القومي للبحوث الفلكية الدكتور جاد القاضي القمر الصناعي طيبة سات 1 علوم الفضاء اخبار التوك شو

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