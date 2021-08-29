لحظة وصول مرتضى منصور لحضور الطعن على حل مجلس الزمالك|شاهد

وصل منذ قليل المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك الموقوف إلى مجلس الدولة منذ قليل.

يأتي هذا من أجل انتظار قرار محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة لجلسة اليوم بخصوص الطعن المقدم من مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك.

ويطالب مرتضى منصور في الطعن بوقف القرار الصادر من وزارة الشباب والرياضة بوقف واستبعاد مجلس إدارة نادى الزمالك.

كارتيرون يمنح لاعبي الزمالك راحة لمدة أسبوع



في سياق آخر، قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون منح اللاعبين راحة لمدة أسبوع بعد انتهاء مسابقة الدوري الممتاز مساء الجمعة وحصول الفريق على اللقب.

ومن المقرر أن يستأنف الفريق تدريباته بعد انتهاء الراحة يوم الأحد الموافق 5 سبتمبر المقبل استعدادا لنصف نهائي كأس مصر أمام أسوان.

وتعادل فريق الزمالك مع البنك الأهلي بهدف لكل فريق في المباراة التي اقيمت بينهما باستاد بتروسبورت في الجولة الرابعة والثلاثين لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

مرتضى منصور