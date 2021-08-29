مصرع شاب دهسا أسفل عجلات القطار في المحلة الكبرى

لقي شاب مصرعه دهسا أسفل عجلات القطار بمحطة سكة حديد المنشية الجديدة التابعة لدائرة ثانٍ المحلة الكبرى.



تلقى اللواء هانى عويس مدير أمن الغربية إخطارا من مأمور قسم ثانٍ المحلة الكبرى، بورود بلاغات من الأهالى تفيد بمصرع شاب دهسا أسفل عجلات قطار أثناء عبورة شريط السكة الحديد .



وانتقلت قوة من مباحث قسم ثان المحلة الكبرى، وتبين من خلال معاينة الجثة أن الشاب مجهول الهوية وفى العشرينات من عمره ولفظ أنفاسه الأخيرة متأثرا بأصابته بنزيف داخلى دون وجود شبهة جنائية .



وتم نقل الجثة إلى المستشفى العام لاستخراج تصريح بدفنها، وتحرر محضر بالواقعة لاستكمال الاجراءات القانونية.