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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الصعاب تصنع الرجال.. حكاية الطالب حسين الصاوي بطل الجمهورية في الكونغ فو : بتدرب في حوش المواشى ونفسي أشارك فى بطولة دولية

الطالب حسين الصاوي
الطالب حسين الصاوي

 البطل حسين الصاوي : 

 بحب الألعاب القتالية منذ صغري ولكن الكونغ فو شدني أكتر

بتدرب على جذوع النخل حتى أتمكن من الحفاظ على المستوى

 نفسي أدخل  كلية التربية الرياضية بعد إنهاء الثانوية العامة 

 

 

ليس في نادي مجهز أو تدريب متطور، هنا داخل حوش مخصص للمواشى و الطيور داخل منزلهم البسيط، استطاع الطالب حسين الصاوى ابن مركز نقاده جنوب قنا ، التغلب على الظروف العصيبة و حصل على المركز الأول على مستوى الجمهورية فى لعبة الكونغ فو " الكيك بوكسينج" .

قرر الطالب الذي لم يبلغ عامه السابع عشر تحدي المعوقات بالإرادة والتحدي يصنعان المعجزات و الإنجازات  ، وقرر أن بيكون بطلا في لعبة الكونغ فو الشرسة، فقرر التدريب يوميا ، ليس ذلك فحسب فقد كان يعمل ويذاكر ويتدرب في آن واحد ، حتى لا يقصر مع والده و يحقق حلمه فى الالتحاق بكلية التربية الرياضية والحصول على مراكز متقدمة ، كلما انتهى من مذاكرة مادة دراسية كافأ نفسه بفترة تدريب لصقل مهاراته.

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الظروف العصيبة التى يعيشها الطالب حسين الصاوى، صنعت منه بطلاً بدأ بالحزام الأصفر مروراً بالأحزمة البنى و الأخضر من المدرسة و مركز الشباب ، حتى وصل إلى الحزام الأسود و المركز الأول على مستوى الجمهورية فى كأس الاتحاد.

وفي حديثة لـ صدى البلد أكد حسين الصاوى مصطفى، بالصف الأول الثانوى :" كنت بحب الالعاب القتالية من صغري ولكن الكونج فو شدني أكتر واتدربت عليه وأنا في الصف الرابع الابتدائي و حتى الآن".

وتابع الطالب المتفوق :" كل ده بجانب مذاكرتى التى أحرص على تخصيص أوقات مناسبة لها، بالإضافة إلى عملى فى حرفة الجبس بورد، لمساعدة والدى بعد مروره بظروف صحية طارئة".

وعن سر عدم ذهابه للتدريب في النادي قال حسين  :" الظروف الصعبة و المذاكرة و العمل و التدريب ، خلالني استفيد من  حوش المنزل و واتدرب فيه على جذوع النخل حتى أتمكن من الحفاظ على المستوى الذى حققته و حتى أكون قريباً من الحرفة التى أعمل بها لوقت طويل واستطيع المذاكرة".

واما في الإجازات، قرر أن يذهب مرتين فى الأسبوع إلى أحد الأندية بمدينة الغردقة للتدريب على يد مدرب متخصص، وبالفعل تمكن من  الوصول إلى مستوي متقدم في التدريبات وحصل على المركز الأول في بطولة الجمهورية".

وعن أمنية الصاوى ،قال :" نفسي ألعب في بطولات خارج مصر، و اللعب مع منتخب مصر ، و أن يحظى باهتمام الكيانات الرياضية فى قنا ، لكى يحقق حلم والده بالوصول إلى مراكز متقدمة فى لعبة الكونغ فو ".

وتابع قائلا:" نفسي أدخل  كلية التربية الرياضية بعد إنهاء الثانوية العامة ".

وأكد أن سر نجاحه يمكن في توفيق الله أولا ثم دعم ومساندة والده و أهله بقرية الصاوى ، وهو ما يدفعه إلى بذل المزيد من الجهد لإدخال السعادة والسرور على قلوبهم،قائلا:" مش هتوقف عن التدريبات المكثفة ونفسي أشارك فى بطولة دولية وأحصل على مركز متقدم ".

 

حسين الصاوي الكونغ فو الثانوية العامة قنا مركز نقادة الكيك بوكسينج

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