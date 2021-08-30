أخبار التعليم : بعد إعلان نتيجة المرحلة الأولى.. الخطوات التي يتبعها الطالب للتقدم إلى الكلية المرشح لها .. قمر التربيع الأخير يصل إلى نقطة الأوج ..اليوم

نشر موقع "صدى البلد" العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

بعد إعلان نتيجة المرحلة الأولى.. الخطوات التي يتبعها الطالب للتقدم إلى الكلية المرشح لها



وأعلن مكتب التنسيق للجامعات الحكومية نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2021 في المؤتمر الصحفي للدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي عبر هذا الرابط

https://tansik.egypt.gov.eg/application/

وعقد مؤتمر إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2021 بحضور السيد عطا المشرف العام على مكتب التنسيق والدكتور عادل عبدالغفار المتحدث الرسمي للوزارة ومسئولي مكتب التنسيق.

قمر التربيع الأخير يصل إلى نقطة الأوج.. اليوم



سيشرق قمر التربيع الأخير لشهر محرم بسماء الوطن العربي قبل منتصف الليل يوم الأحد 29 أغسطس وسيمثل أبعد قمر تربيع هذه السنة لتزامنه مع نقطة الأوج - أبعد مسافة في مداره الشهري حول الأرض مقارنة بأي قمر تربيع آخر هذا العام 2021.



يترقب جميع هواة الفلك اليوم الاثنين ، حيث يصل القمر فى هذا اليوم عند أبعد مسافة له من الأرض، فى ظاهرة تحدث لأول مرة خلال هذا الشهر ، حيث ينتظر حدوثها هواة الفلك والمهتمون بهذا المجال ، وقد كشف المعهد القومي للبحوث الفلكية عن هذه الظواهر.

14سبتمبر المقبل.. جامعة حلوان تنظم دورة تدريبية حول نظم الامتحانات



ٱعلن مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بـ جامعة حلوان، مجموعة البرامج التدريبية لشهر سبتمبر 2021، والتي تهدف لتنمية قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بالجامعة بالتعاون مع الكيانات المختلفة بالجامعة كلٌ وفق تخصصه.

وتقام هذه الدورات بنظام الاون لاين عبر ابلكيشن “تايمز” و"زووم" تطبيقا للإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا .

بدء امتحانات الفصل الصيفي بآداب عين شمس .. 19 سبتمبر



أعلن الدكتور مصطفى مرتضى عميد كلية الآداب جامعة عين شمس بدء الفصل الدراسي الصيفي للعام الجامعى ٢٠٢٠ - ٢٠٢١ وذلك تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس الجامعة ، الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.



أوضح الدكتور مصطفى مرتضى إن الكلية بدأت فى الفصل الدراسى الصيفى فور الانتهاء من فترة تسجيل المقررات الدراسية في ال ١٤ قسما التي تطبق نظام الساعات المعتمدة، مؤكدا على تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية التى تحافظ على صحة وسلامة الطلاب وجميع أعضاء العملية التعليمية بالكلية .

لطلاب جامعة القاهرة.. تعرف على شروط التقديم لـ دبلومة التنمية الثقافية



أعلنت جامعة القاهرة عن فتح باب التقدم لدبلوم التنمية الثقافية ، وذلك حتى يوم الثلاثاء الموافق 31 من أغسطس الجارى.

وفى هذا التقرير ننشر لكم شروط القبول والأوراق المطلوبة للالتحاق بالدبلومة الثقافية.