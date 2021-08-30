بعد إعلان نتيجة المرحلة الأولى.. الخطوات التي يتبعها الطالب للتقدم إلى الكلية المرشح لها

وأعلن مكتب التنسيق للجامعات الحكومية نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2021 في المؤتمر الصحفي للدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي عبر هذا الرابط

https://tansik.egypt.gov.eg/application/

وعقد مؤتمر إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2021 بحضور السيد عطا المشرف العام على مكتب التنسيق والدكتور عادل عبدالغفار المتحدث الرسمي للوزارة ومسئولي مكتب التنسيق.



وبعد إعلان نتيجة الترشيح في كل مرحلة من مراحل التنسيق، يمكن للطالب طباعة بطاقة الترشيح من موقع التنسيق الالكتروني، والتوجه إلي الكلية التي تم ترشيحه إليها مباشرة لتقديم أوراقه وإتمام إجراءات قيده علي أن يقوم الطالب باصطحاب الأوراق التالية المطلوبة وهي:

1)- الاستمارة البيضاء الدالة علي النجاح.

2)- عدد (6) صور شخصية.

3)- شهادة الميلاد الأصلية أو مستخرج رسمي منها.

4)- نموذج (2) جند للطلاب الذكور فقط (من مكتب البريد).

5)- شهادة التفوق الرياضي (للطلاب الحاصلين علي حوافز رياضية فقط).

6)- موافقة كتابية من مدير المدرسة الثانوية الجوية والثانوية العسكرية الداخلية للطلاب الحاصلين علي الثانوية العامة من إحدى هاتين المدرستين للالتحاق بإحدى الكليات أو المعاهد.