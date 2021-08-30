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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

بعد إعلان نتيجة المرحلة الأولى.. الخطوات التي يتبعها الطالب للتقدم إلى الكلية المرشح لها

تنسيق الجامعات 2021
تنسيق الجامعات 2021

وأعلن مكتب التنسيق للجامعات الحكومية نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2021 في المؤتمر الصحفي للدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي عبر هذا الرابط
https://tansik.egypt.gov.eg/application/

 

وعقد مؤتمر إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2021  بحضور السيد عطا المشرف العام على مكتب التنسيق والدكتور عادل عبدالغفار المتحدث الرسمي للوزارة ومسئولي مكتب التنسيق.

 

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كل ما تريد معرفته عن تنسيق المرحلة الأولى 2021 والحدود الدنيا للكليات

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ننشر الحدود الدنيا لكليات الآداب بالمرحلة الأولى لطلاب الشعبة الأدبية


وبعد إعلان نتيجة الترشيح في كل مرحلة من مراحل التنسيق، يمكن للطالب طباعة بطاقة الترشيح من موقع التنسيق الالكتروني، والتوجه إلي الكلية التي تم ترشيحه إليها مباشرة لتقديم أوراقه وإتمام إجراءات قيده علي أن يقوم الطالب باصطحاب الأوراق التالية المطلوبة وهي:

1)- الاستمارة البيضاء الدالة علي النجاح.
2)- عدد (6) صور شخصية.
3)- شهادة الميلاد الأصلية أو مستخرج رسمي منها.
4)- نموذج (2) جند للطلاب الذكور فقط (من مكتب البريد).
5)- شهادة التفوق الرياضي (للطلاب الحاصلين علي حوافز رياضية فقط).
6)- موافقة كتابية من مدير المدرسة الثانوية الجوية والثانوية العسكرية الداخلية للطلاب الحاصلين علي الثانوية العامة من إحدى هاتين المدرستين للالتحاق بإحدى الكليات أو المعاهد.

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