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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

مفاجأة إيقاف شيكابالا.. عقوبة الـ8 أشهر غير موجودة في لائحة لجنة المسابقات

مشادة شيكابالا ومجاهد
مشادة شيكابالا ومجاهد

عقب فوز الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بدرع الدوري العام، وأثناء تسلم اللاعبين للدرع، عقب مواجهة فريق البنك الأهلي، دخل كابتن الفريق محمود عبد الرازق "شيكابالا" في مشادة مع أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية، التي تدير الاتحاد المصري لكرة القدم، على أثر رفض الأخير السماح بدخول زوجات اللاعبين للإحتفال معهم في أرض الملعب.

مشادة شيكابالا ومجاهد

قرارات لجنة المسابقات ضد اللاعبين والنادي

قررت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، إيقاف محمود عبد الرازق "شيكابالا" لاعب الزمالك 8 أشهر وغرامة 500 ألف جنيه؛ لتكرار إثارة الجماهير وسب الاتحاد وعدم احترام مراسم التتويج والتجاوز اللفظي والاحتكاك بمسئولي النظام والاتحاد بعد مباراة البنك الأهلي في الجولة الختامية للدوري الممتاز.
كما قررت اللجنة إيقاف اللاعب حازم أمام لاعب الزمالك 4 مباريات وغرامة 100 ألف جنيه؛ للسلوك غير الرياضي، وإيقاف أحمد أبوالفتوح لاعب الزمالك مباراة؛ لحصوله على الإنذار الثالث في مباراة البنك الأهلي.
وفرضت لجنة المسابقات غرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه على نادي الزمالك؛ للهتاف الجماعي والسباب ضد عناصر اللعبة أثناء وبعد مباراته أمام البنك الأهلي، وغرامة بنفس المبلغ؛ لنزول أعداد زائدة أثناء الشوط الثاني من المباراة نفسها، مما أدى إلى توقفها 3 دقائق.

مجاهد في حواره مع صدى البلد

تبرير مجاهد للعقوبات

قال أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية، التي تدير الاتحاد المصري لكرة القدم، إنه من حق أي شخص يرى أن عقوبة محمود عبد الرازق شيكابالا، قائد فريق الزمالك كبيرة، أن يتظلم لدى لجنة الانضباط باتحاد الكرة.
وأضاف مجاهد في تصريحات تليفزيونية لبرنامج "على مسئوليتي" على قناة صدى البلد: «قرار إيقاف شيكابالا من لجنة الانضباط وليس مني شخصيا»، مشيرا إلى أنه لم يسمع أي سباب من شيكابالا، والقصة أنه قال أنت أهلاوي، وانتهى الأمر، مشددا على أن شيكابالا احتك بالمنظمين وأمن الملعب، وكان الاتفاق على تسليم درع الدوري لرئيس الزمالك في الملعب.

شيكابالا والدرع
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خالد الغندور يفتح النار على أحمد مجاهد بسبب ايقاف شيكابالا

اتهامات سوء النية لإفساد فرحة الزمالك

وعما ردده بعض من جمهور نادي الزمالك حول وجود سوء نية لإفساد فرحة الزمالك، وتشابه أزمة شيكابالا مع واقعة محمود كهربا، لاعب الأهلي مع محمد فضل، قال مجاهد: «واقعة كهربا لم يكن بها محاولات لإثارة الجمهور، أو إدخال أطراف من المدرجات، وكنت أرى أن الواقعتين تستحقان العقوبة»، مشيرا إلى أن متخذ القرار اختلف في الواقعتين، وتابع: «يوجد العديد من درجات الاستئناف التي تعمل خارج إطار الاتحاد».

بيان الزمالك

الزمالك يصدر بيان رد على العقوبات

من جانبه، أصدر رئيس نادي الزمالك بيانا للرد على عقوبات اتحاد الكرة، جاء فيه "بالأصالة عن نفسي وباسم جميع منتسبي نادي الزمالك، نعلن احترامنا والتزامنا التام بسياسة النادي القائمة على احترام كافة أطراف المنظومة الرياضية، وإعلاء قيم الروح الرياضية قولا وعملا، وفي هذا الإطار وبشأن ما صاحب مراسم تسليم درع الدوري من أحداث عقب مباراة البنك الأهلي نود توضيح ما يلي:-
1- لم يقم أحد من القائمين على تنظيم المباراة ومراسم التتويج بتوضيح أو إعلان الخطوات والضوابط الواجب اتباعها في حينه، بالمخالفة لما كان يجب على المنظمين القيام به من ضرورة عقد اجتماع يضم كل الأطراف لوضع تصور كامل وواضح للتتويج والاحتفال بالنسبة للجميع، بما في ذلك اللاعبين وعائلاتهم، ولعل الجميع يشاركنا الرأي أن من أغفل ذلك يتحمل الجانب الأكبر من المسئولية عن الأزمة وتداعياتها.
2- تبين بعد انتهاء المباراة أن أعداد كبيرة من الأشخاص من غير ذوي الصفة تواجدوا بمحيط الملعب ومنطقة التتويج.
3- حاول كابتن الفريق بناء على تكليف اللاعبين له، تمكين زملائهم غير المقيدين بقائمة المباراة وبعض من ذويهم من الدخول إلى أرض الملعب، للمشاركة في التتويج على نحو ما جرت عليه الأعراف باعتبارهم الأولى بذلك، إضافة إلى أن هؤلاء الأشخاص دخلوا إلى أماكن تواجدهم بعلم وإشراف الأمن والجهات المنظمة، بعد التحقق من شخصياتهم وصفتهم وبعد مجموعة من إجراءات الفحص والتدقيق غير المعتادة، بما يحمل إشارة واضحة على مشروعية تصرفهم وأحقيتهم في المشاركة بالاحتفال، وهو ما جرت عليه الأمور في المناسبات المماثلة.
4- تدخل عدد من المتواجدين لمنع ذلك بأسلوب غير لائق اتسم بالعنف والحدة، دون بيان سبب وبطريقة غير مبررة، تشير إلى احتمال تعمد إثارة مشكلة وتصعيد الموقف، بالمخالفة لكل الأعراف والقواعد البروتوكولية.
5- في هذا التوقيت وفي ظل حالة من التوتر الشديد، والتي ترجع إلى ما قبل المباراة، حيث جرت أحداث غير مبررة لا محل لتفصيلها الآن، توجه مسئولو اتحاد الكره إلى البوابة الداخلية للملعب المؤدية لغرف خلع الملابس، حيث تواجد كابتن الفريق الذي لم يجاوز حديثه المطالبة بحق اللاعبين المشروع في الاحتفال، إلا أن بعض مرافقي مسئولي الاتحاد وعلى مسمع منهم تحدث إلى كابتن الفريق بطريقه مسيئة متعمده، مما زاد الأمر توترا.
6- إننا جميعا نكن كل التقدير والاحترام لجميع مسئولي المنظومة الرياضية، ونرفض أي موقف اعتبر دون قصد إساءة للغير، وفي المقابل نطالب كل الأطراف ذات الصلة بما في ذلك الاتحاد المصري لكرة القدم، أن يضطلعوا بمسئولياتهم ومن أهمها إجراء تحقيق شامل منصف ومحايد بشأن تلك الوقائع، يؤخذ فيها بعين الاعتبار الحالات المماثلة، بما يدرأ شبهة الانحياز والكيل بمكيالين، حتى يتسنى اتخاذ قرارات عادلة تحفظ حقوق كل الأطراف.
7- يؤكد نادي الزمالك رفضه انفراد أي طرف كان جزء من الأزمة باتخاذ أي قرارات ذات طابع انتقامي تفتقد الحياد، وأن النادي سيواجه أي شئ من ذلك بكل الطرق المشروعة بما يحفظ حقوق النادي وأبنائه.
8- يطالب نادي الزمالك جميع الأطراف بالتجرد وإعمال العقل والنظر إلى الموقف من كافة جوانبه وأبعاده، وعدم اختزاله في معالجة فرديه لأمر كابتن الفريق، وعدم غض الطرف عن آخرين يتحملون عن عمد أو إهمال تبعات الأزمة، ندعو الجميع إلى تقدير اعتبارات المصلحة العامة كما هو نهج نادي الزمالك.
9- يعلن نادي الزمالك فتح تحقيق شامل حول الواقعة للوقوف علي كافه الحقائق، ويرحب النادي بمشاركه كل الأطراف ذات الصلة في التحقيقات، كما يرحب بالمشاركة في أي تحقيق تُجريه جهة مختصة، وإعلان النتائج وفق أعلى معايير المهنية والشفافية
10- يعلن نادي الزمالك أنه بصدد الإعداد لاحتفال بمناسبة الفوز ببطولة الدوري العام بطريقة لائقة، تناسب قيمة النادي ومحبيه بما في ذلك إقامة احتفالية جماهيرية بعد التنسيق مع الجهات المعنية، وسوف يتم الإعلان عن ذلك في حينه بإذن الله".

لائحة لجنة المسابقات

عقوبة غير موجودة في لائحة لجنة المسابقات

جاءت عقوبة إدارة المسابقات باتحاد كرة القدم، مخالفة لما ورد في لائحتها، حيث لا توجد في لائحتها أي بند من البنود التي تمت الاستناد عليها في العقوبة المغلظة على نجم الزمالك.
وجاءت عقوبة الثمانية شهور، مرة وحيدة في لائحة المسابقات، في المادة الثالثة من اللائحة، وهي «الاعتداء بالضرب» على الحكم أو مساعديه أو أحد مسؤولي تنظيم المباراة، حيث يتم توقيع عقوبة عليه 8 شهور و200 ألف جنيه غرامة، بينما التوصيف الصادر من الجبلاية «احتكاك بمسؤولي التنظيم»، الذي وصفه الاتحاد في واقعة شيكابالا، يعني أنه يوجد حالتين السب أو الدفع باليد، ولكل عقوبة منهما 8 مباريات بجانب 100 ألف جنيه على كل عقوبة، مما يعني إيقاف اللاعب 16 مباراة مع 200 ألف جنيه غرامة.

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خبير لوائح : قرار إيقاف شيكابالا باطـل

وأقرت المادة 23 من لائحة الانضباط، أن من أصدر سلوك غير رياضي يثير الجماهير أو يعمل على إفشال مباراة أو يعتدي أو مجرد يحاول الاعتداء على مسؤولي التنظيم، وإهانة أو الإساءة لأي من مسؤولي التنظيم، يعاقب بعد التحقيق معه بالإيقاف أو الغرامة أو عقوبة تصل للشطب، ويستلزم لإصدار قرار من لجنة الانضباط دعوتها من جديد بعد إلغاء عملها من قبل رئيس اللجنة الثلاثية، على أن يتم عرض كل التقارير عليها، والتحقيق مع اللاعب.

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