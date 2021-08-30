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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مقتل 3 من قادة تنظيم داعش في العراق

السلطات العراقية
السلطات العراقية

أعلن الإعلام الأمني العراقي، مقتل 3 من قادة تنظيم داعش الإرهابي في شمالي شرق ديالي العراقية.

ومن ناحية أخرى، أشاد الاتحاد الأوروبي، أمس الأحد، بنتائج مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة الذي عقد أمس السبت في بغداد، مؤكدا أنه خطوة مهمة في جهود دعم سيادة العراق وتعزيز استقراره وخفض التصعيد وتشجيع الحوار لإيجاد الحلول الملائمة.

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وأوضح الممثل السامي للشئون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد الأوروبي، جوزيف بوريل - في بيان نشره على موقعه الإلكتروني الرسمي - أن الاتحاد الأوروبي يثني على الحكومة العراقية، التي أسهمت في عقد هذا المؤتمر، بدعم من فرنسا، مما يدلل على دور العراق الحاسم لبناء جسور الحوار في المنطقة.


وأشار إلى أن الاتحاد الأوروبي يرحب ترحيبا حارا بهذه الجهود، ويتأهب لمواصلة دعمها، لاسيما وأن هذا المؤتمر رسم طريقا إلى الأمام للمنطقة برمتها، على أساس من الشراكة والتعاون.

الحكومة العراقية الاتحاد الأوروبي تنظيم داعش الإرهابي العراق السلطات العراقية

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