نشرة تحقيقات|قمة بغداد نقلة لسياسة العراق الخارجية..تحذير من انقراض الحمير في مصر

قدم قسم التحقيقات بموقع «صدى البلد»، مجموعة من التقارير المهمة التي ناقشت عددا من القضايا المحلية والإقليمية.

ومن خلال السطور التالية نستعرض أبرز التغطيات التي قدمها قسم التحقيقات للأحداث المحلية والإقليمية والعالمية اليوم الأحد الموافق 29 أغسطس ..

أكد البيان الختامي لقمة بغداد «للتعاون والشراكة»، التي اختتمت أمس، على ضرورة توحيد الجهود الإقليمية والدولية بما ينعكس إيجابا على استقرار المنطقة وأمنها، مرحبة بالجهود الدبلوماسية العراقية للوصول إلى ارضية من المشتركات مع المحيطين الإقليمي والدولي.

وتلا البيان الختامي، وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، خلال مؤتمر صحفي، في بغداد عقب انتهاء أعمال القمة التي شاركت فيها 9 دول من المنطقة والعالم.

وقال البيان إن احتضان بغداد لهذا المؤتمر دليل واضح على اعتماد العراق سياسة التوازن والتعاون الإيجابي في علاقاته الخارجية.

وقع انفجار مزدوج يوم الخميس بـ «مطار كابول» خلف أكثر من 70 قتيلا وعشرات المصابين، وكان من بين القتلى 10 جنود أمريكان ومن بين المصابين 18 جنديا أمريكيا.

والانفجار الذي وقع في الجزء الشمالي من مطار كابول، أدى إلى وفاة مجندة تدعى نيكول جي وهي من أشهر الجنود الأمريكيين المتواجدين في الجزء الشمالي من مطار كابول، حيث تتمركز القوات الأمريكية قبل مغادرتها من أفغانستان في الموعد المحدد 31 اغسطس.

وفي هذا التقرير يستعرض موقع «صدى البلد» بعض المعلومات عن الجندية الحنونة «نيكول جي» في السطور التالية:

أعلن مصدر أمني انتحار شاب بإلقاء نفسه في مياه النيل، بمدينة فارسكور التابعة لمحافظة دمياط، كما نشر الشاب المنتحر رسالة على صفحته الشخصية بموقع «فيسبوك» قبل الواقعة بساعات، كاشفا فيها تفاصيل مؤلمة عن انتحاره قريباً.

وتلقت أجهزة الأمن بلاغا من مواطنين يؤكدون فيه إلقاء شاب نفسه من أعلى كوبري مدينة فارسكور بدمياط، تاركا رسالة بها اسمه وعنوانه، وتبين من الرسالة أن الشاب يدعى «إ . ش الباز»، ويبلغ من العمر 18 عاماً، وبإجراء التحريات حوله، تبين أن خلافات بينه وبين والده دفعته لاتخاذ قراره بالانتحار سريعا.

وطالب الشاب في منشوره الأخير على فيسبوك الآباء بـ «معاملة أبنائهم معاملة حسنة»، متهماً والدة بالتسبب في وفاته ودفعه إلى الموت منتحراً، وكما طالب أعمامه برعاية والدته وأشقائه.

واستدعت النيابة العامة الأب لسماع أقواله والتحقيق بالحادثة، كما طالبت المباحث بسرعة إجراء تحرياتها لكشف ملابسات الحادث.

يبدو أن الولايات المتحدة الأمريكية وتحديدا ولاية لويزيانا على موعد مع كارثة جديدة، حيث حذر حاكم الولاية إعصار «إيدا»، المتوقع أن يضرب البلاد، مؤكدا أنه «سيكون أقوى إعصار يضرب لويزيانا منذ عام 1850».

وقال الحاكم جون بيل إدواردز إنه «وفقا لتقديرات خبراء الأرصاد بالمركز الوطني لخدمات أحوال الطقس فإن عاصفة إعصار «إيدا» تصنف على أنها من فئة الدرجة الرابعة، وأن سرعة الرياح المصاحبة له تصل إلى 140 ميلا فى الساعة، وبالتالى فإنه سيكون أقوى إعصار يضرب الولاية منذ عام 1850».

وأكد خبراء الأرصاد الجوية، أن «إعصار إيدا يواصل سيره عبر خليج المكسيك تجاه ولاية لويزيانا الساحلية، وإن سرعة الرياح بلغت بالفعل مائة ميل في الساعة».

وفي التقرير التالي وبمناسبة إعصار «إيدا» يسلط موقع «صدى البلد»، الضوء على أقوى الأعاصير التي ضربت الكرة الأرضية وتم تسجيلها من قبل هيئات الأرصاد في عدد من الدول:

ظاهرة غريبة بدأ يشهدها المجتمع المصري مؤخرًا، تتمثل في العثور على الكثير من الحميرالنافقة المسلوخ جلدها على جانبي الترع ، آخر هذه الوقائع تمثل في عثور الأهالي في قرية سنجرج التابعة لمركز منوف بمحافظة المنوفية على نحو ٢٠ حمارا نافقا في الترعة المارة في القرية وسط حالة من الهلع بين الأهالي.

وأكد الأهالي أن الدواب نافقة ومسلوخ منها الجلد وملقاة داخل مياه الترعة، وطالبوا الطب البيطري بسرعة التعامل مع الواقعة واستخراج الحيوانات النافقة من مياه الترعة.