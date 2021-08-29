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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تحقيقات

راحت ضحية الغدر

بعد صورتها مع رضيع أفغاني .. نيكول جي جندية أمريكية بدرجة إنسان

نيكول جي جندية أمريكية
نيكول جي جندية أمريكية تحمل طفلا أفغانيا في مطار كابول

وقع انفجار مزدوج يوم الخميس بـ «مطار كابول» خلف أكثر من 70 قتيلا وعشرات المصابين، وكان من بين القتلى 10 جنود أمريكان ومن بين المصابين 18 جنديا أمريكيا.

والانفجار الذي وقع في الجزء الشمالي من مطار كابول، أدى إلى وفاة مجندة تدعى نيكول جي وهي من أشهر الجنود الأمريكيين المتواجدين في الجزء الشمالي من مطار كابول، حيث تتمركز القوات الأمريكية قبل مغادرتها من أفغانستان في الموعد المحدد 31 اغسطس. 

وفي هذا التقرير يستعرض موقع «صدى البلد» بعض المعلومات عن الجندية الحنونة «نيكول جي» في السطور التالية: 

ـ نيكول جي هي جندية قوية راحت ضحية انفجار مطار كابول حيث أوكلت لها مهمة مساعدة النساء الأفغانيات في المطار.

ـ وتظهر لها صور على مواقع التواصل الإجتماعي وهي تحمل أحد الأطفال خلال عملية الإجلاء الضخمة التي قادتها الولايات المتحدة في مطار كابل.

جندية أمريكية تحمل طفلا أفغانيا 

ـ ومع وقوع الهجوم الانتحاري في كابول وقعت هي وعدد من زملائها ضحية لهجوم بمنتهى الوحشية تبناه تنظيم داعش الإرهابي.

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عمرها 23 عاما 

ـ وتنحدر نيكول جي البالغة من العمر 23 عاماً من ولاية كاليفورنيا الأمريكية، وهي جندية في قوات المارينز باختصاص صيانة في أحد الألوية المارينز، وهي متزوجة من شاب أميركي يعمل أيضاً في المارينز.

نيكول جي الجندية الحنونة 

ـ وكانت نيكول قد قالت قبل أسبوع من وفاتها إنها «تعشق عملها»، وذلك في منشور على صفحتها بـ «انستجرام».

ـ وآخر صورة نشرتها نيكول الأحد كانت تظهرها وهي تراقب طابورا طويلا من الأفغان الذين يتم إجلاؤهم.

ـ وأعلن تنظيم داعش في خراسان، مسؤوليته عن الهجوم  يوم الخميس، حيث استهدف مهاجما انتحاريا فجر حزاما ناسفا عند بوابة مطار كابول، كما فتح مسلحو داعش النار على جنود ومدنيين.

رد حركة طالبان 

أعلنت حركة طالبان الأفغانية، أن الانفجار الأخير الذي سمع دويه في العاصمة كابول، نفذه القوات الأمريكية داخل المطار، والتي دمرت المعدات التي تتبعها، ودعت طالبان المواطنين الأفغان إلى عدم القلق بخصوص الواقعة.

وأكدت طالبان في بيان لها أنها تمكنت من القضاء على منفذ الهجوم على مطار كابول أمام قاعدة عسكرية أمريكية.

الولايات المتحدة الأمريكية عازمة على الرد على تنظيم داعش

وأكدت وسائل إعلام أفغانية بسماع دوى انفجار جديد فى المنطقة المحيطة بمطار كابول، وقالت وزارة الدفاع الأمريكية، إن الولايات المتحدة الأمريكية عازمة على الرد على تنظيم داعش بعد هجوم مطار كابول، وتوقع البنتاجون استمرار هجمات داعش خلال الفترة المقبلة، مؤكدا أن التنظيم لن يردع الولايات المتحدة عن تنفيذ مهمتها، مضيفا أن عمليات الإجلاء من كابول ستتواصل رغم ما حدث.

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