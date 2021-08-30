بلا إصابات محلية.. الصين تسجل 23 إصابة بكورونا

أعلنت لجنة الصحة الوطنية الصينية، اليوم الإثنين، تسجيل 23 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وقالت اللجنة إنها سجلت عن 23 إصابة قادمة من الخارج، ولم تسجل أي إصابات محلية، فيما لم تسجل أي حالات وفاة.

وأعلنت وزارة الخارجية الصينية أن الوزير وانج يي أعرب لنظيره الأمريكي أنتوني بلينكن عن احتجاج الصين الشديد على تقرير المخابرات الأمريكية الأخير عن منشأ كورونا.

وقال يي: "الصين تحتج بشدة على النشر الأخير لما يسمى تقرير التحقيق في فيروس كورونا الذي أعدته أجهزة المخابرات الأمريكية".

وأصدرت المخابرات الأمريكية في وقت سابق، تقريرا عن منشأ فيروس كورونا خلصت فيه إلى أن الفيروس التاجي لم يتم إنشاؤه كسلاح بيولوجي، في الوقت ذاته، لم يتمكن المشاركون في التحقيق من التوصل إلى توافق في الآراء، حول نظريتان عن أصل الفيروس، وهما الاتصال الطبيعي مع حيوان مصاب وحادث وقع في المختبر".

من جهته، اتهم الرئيس الأمريكي جو بايدن الصين بإخفاء معلومات مهمة حول منشأ فيروس كورونا ووعد بأنه "لن يهدأ حتى يتلقى الإجابات".