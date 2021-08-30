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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بلا إصابات محلية.. الصين تسجل 23 إصابة بكورونا

كورونا في الصين
كورونا في الصين

أعلنت لجنة الصحة الوطنية الصينية، اليوم الإثنين، تسجيل 23 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وقالت اللجنة إنها سجلت عن 23 إصابة قادمة من الخارج، ولم تسجل أي إصابات محلية، فيما لم تسجل أي حالات وفاة.

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الصين تطالب أمريكا باتخاذ إجراءات ملموسة لمساعدة أفغانستان في محاربة الإرهاب

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الصين ترد بقوة على تقرير أمريكا حول منشأ فيروس كورونا

وأعلنت وزارة الخارجية الصينية أن الوزير وانج يي أعرب لنظيره الأمريكي أنتوني بلينكن عن احتجاج الصين الشديد على تقرير المخابرات الأمريكية الأخير عن منشأ كورونا.

وقال يي: "الصين تحتج بشدة على النشر الأخير لما يسمى تقرير التحقيق في فيروس كورونا الذي أعدته أجهزة المخابرات الأمريكية".

وأصدرت المخابرات الأمريكية في وقت سابق، تقريرا عن منشأ فيروس كورونا خلصت فيه إلى أن الفيروس التاجي لم يتم إنشاؤه كسلاح بيولوجي، في الوقت ذاته، لم يتمكن المشاركون في التحقيق من التوصل إلى توافق في الآراء، حول نظريتان عن أصل الفيروس، وهما الاتصال الطبيعي مع حيوان مصاب وحادث وقع في المختبر".

من جهته، اتهم الرئيس الأمريكي جو بايدن الصين بإخفاء معلومات مهمة حول منشأ فيروس كورونا ووعد بأنه "لن يهدأ حتى يتلقى الإجابات".

فيروس كورونا المستجد كوفيد19 الخارجية الصينية كورونا في الصين الصين

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