اعادة الحركة المرورية الى طبيعتها بالقناطر الخيرية بعد سقوط حاوية

عادت حركة المرور الى طبيعتها أسفل كوبري باسوس بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية فى القليوبية بعد سقوط حاوية من سيارة نقل ثقيل بعد اصطدامها بالكوبرى دون خسائر بشرية تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق

تلقى اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية إخطارا من اللواء أمجد محفوظ مدير الإدارة العامة لمرور القليوبية، بسقوط حاوية من على سيارة نقل ثقيل بعد اصطدامها بكوبرى باسوس دائرة مركز شرطة القناطر الخيرية.

وعلى الفور انتقل المقدم رامى سعد رئيس مباحث مرور القليوبية، وبالمعاينة والفحص تبين سقوط حاوية من على سيارة نقل ثقيل بمنطقة باسوس أسفل كوبرى الطريق الدائرى دائرة مركز شرطة القناطر الخيرية، وتضرر سيارة ملاكى من الحادث.

وعلى الفور جرى استدعاء أوناش المرور وتم رفع الحاوية من الطريق وإعادة فتح الحركة المرورية أمام سير السيارات مرة أخرى كما أن الحادث لم يسفر عن ثمة إصابات أو خسائر بالأرواح وتولت النيابة التحقيق.

من ناحية اخرى أمرت نيابة شبين القناطر فى القليوبية بحبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيق لقيامه بالتعدى على سائق بالسلاح الأبيض فى مشاجرة بينهما بسبب خلافات الجيرة.

وأمرت النيابة بالاستعلام عن حالة المصاب وطلب تحريات المباحث حول ظروف وملابسات الواقعة.

تلقى اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية إخطارا من مأمور مركز شرطة شبين القناطر يفيد ورود بلاغ من غرفة عمليات النجدة، بحدوث مشاجرة ومصاب بمنطقة حى العلامية دائرة المركز.

وبالمعاينة والفحص تبين حدوث مشادة كلامية بين "زين ع ح" 30 سنة عاطل سبق اتهامه فى 7 قضايا "سلاح ومخدرات ومشاجرة" و"عبد النبى أ ا"، 25 سنة سائق مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم وتم تحويله لمستشفى شبين القناطر العام لتلقى العلاج اللازم مقيمان دائرة المركز وذلك لوجود خلافات جيرة بين الطرفين.

وتطورت المشادة الكلامية لمشاجرة تعدى خلالها الأول على الثانى بالضرب محدثا ما به من إصابات وتمكن ضباط المباحث من المتهم وبحوزته سلاح أبيض سنجة وبمواجهتهما تبادلا الاتهامات وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.