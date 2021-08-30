في ذكرى وفاته| نجيب محفوظ صنع المجد وأعطى كنوزا لجيل كامل

لا شيء يستحق الحزن دع الحزن للحمقى

يوافق اليوم 30 أغسطس ذكرى وفاة العملاق نجيب محفوظ الخامسة عشر، الروائي الكبير الذي فارق الحياة عن عمر يناهز الـ94 عاماً الحائز على جائزة نوبل في الأدب كأول أديب عربي، ويعد من أهم الأدباء العرب خلال القرن العشرين إن لم يكن أهمهم بالحقيقة.

فما زالت إلى الآن كلمات نجيب محفوظ ورواياته محفورة في قلوبنا و يتم ذكره دائما حتى بعد وفاته بسبب ما قدمه للحياة الثقافية في مصر والأدب العالمي.

وفي التقرير التالي يسلط موقع «صدى البلد» الضوء على أهم قصص وأقوال الأديب الراحل نجيب محفوظ في السطور التالية :

نجيب باشا محفوظ

نجيب محفوظ الروائي المصري الشهير، الذي ولد عام 1911م، وهو أول أديب مصري يحصل على جائزة نوبل في الأدب، وقد بدأ مسيرة الكتابة في مطلع الأربعينات من القرن الماضي، حتى عام 2004.

وكانت من أشهر الأعمال التي كتبها نجيب محفوظ أولاد حارتنا التي منع نشرها في مصر في الوقت التي صدرت فيه، ولم تنتشر إلا من وقت قريب، يصنف أدب محفوظ من الآداب الواقعية التي ظهرت فيها المواضيع الوجودية، وقد مثلت العديد من أعماله في السينما والتلفزيون، توفي نجيب محفوظ 30 أغسطس عام 2006.

قصص نجيب محفوظ

تزخر حياة نجيب محفوظ بالأعمال الأدبية من رواية وقصة قصيرة، وقد عبر في هذه الأعمال عن هموم وتطلعات وأحلام وقضايا الطبقة الوسطى في المجتمع المصري الذي عاني الكثير، وكان ينقل حياة الأسر المصرية بكل أمانة وإبداع أدبي، فيصور علاقاتهم الداخلية وعلاقاتهم في المجتمع، فكان تارة يصور الواقع كما هو، وتارة يذهب للرمزية في طرح الأمور كما في رواية أولاد حارتنا والحرافيش وغيرها.

ومن قصص نجيب محفوظ:

ـ همس الجنون صدرت عام 1938م.

ـ دنيا الله صدرت عام 1962م.

ـ بيت سييء السمعة صدرت عام 1965م.

ـ خمارة القط الأسود صدرت عام 1969م.

ـ تحت المظلة صدرت عام 1969م.

ـ حكاية بلا بداية وبلا نهاية صدرت عام 1971م.

ـ شهر العسل صدرت عام 1971م.

ـ الجريمة صدرت عام 1973م.

ـ الحب فوق هضبة الهرم صدرت عام 1979م.

ـ الشيطان يعظ صدرت عام 1979م.

ـ رأيت فيما يرى النائم صدرت عام 1982م.

ـ التنظيم السري صدرت عام 1984م.

ـ صباح الورد صدرت عام 1987م.

ـ الفجر الكاذب صدرت عام 1988م.

ـ أصداء السيرة الذاتية صدرت عام 1995م.

ـ القرار الأخير صدرت عام 1996م.

ـ صدى النسيان صدرت عام 1999م.

ـ فتوة العطوف صدرت عام 2001م.

ـ أحلام فترة النقاهة صدرت عام 2004م.

ومن أشهر أقواله

ـ أكبر هزيمة في حياتي هي حرماني من متعة القراءة بعد ضعف نظري.

ـ لا شيء يستحق الحزن، دع الحزن للحمقى.

ـ إن الحياة لا تحترم إلا من يستهين بها.

ـ باب الذي يُقفل في وجهك عمدا، إياك أن تطرقه ثانية.

ـ من يحبك حقا يهتم بك ليطمئن قلبه أنك بخير وليس ليشعرك أنه مهتم بك.

ـ عندما تغضب المرأة تفقد ربع جمالها ونصف أنوثتها وكل حبها.

ـ هذه هي الحياة: أنك تتنازل عن متعك الواحدة بعد الأخرى حتى لا يبقى منها شيء وعندئذ تعلم أنه قد حان وقت الرحيل.

ـ الثورات يدبرها الدهاة، وينفذها الشجعان، ثم يكسبها الجبناء.

ـ العقل الواعي هو القادر على احترام الفكرة حتى ولو لم يؤمن بها.

ـ الزيف في الحياة منتشر كالماء والهواء، وهو السر الذي يجعل من باطن الإنسان حقيقة نادرة، وقد تخفى عن بصيرته في الوقت الذي تتجلى فيه لأعين الجميع.

ـ إن ما يوفر لنا بعض الطمأنينة، هو اعتقادنا بأن الموت منطقي ، يمارس وظيفته من خلال مقدمات ونتائج، ولكنه كثيرا ما يداهمنا بلا نذير كزلزال.

ـ إذا كان المال هو هدف أولئك الذين يتنافسون على السلطة ، فليس هناك ضرر في أن يكون هو أيضا هدف الناخبين التعساء.

ـ عندما تتكاثر المصائب يمحو بعضها بعضا وتحل بك سعادة جنونية غريبة المذاق.وتستطيع أن تضحك من قلب لم يعد يعرف الخوف.