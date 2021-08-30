محافظ أسوان يتابع المشروع السويسري لتحسين مياه الشرب

تابع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان معدلات تنفيذ مشروع تحسين مياه الشرب بمناطق خور عواضة والخطارية والأمبركاب شرق مدينة أسوان، والممول من الوكالة السويسرية للتنمية باعتمادات 8,8 مليون فرنك سويسرى شاملة مكونات الدعم الفني ونشر الوعى حيث تم إنهاء أكثر من 90 % ومخطط تشغيله خلال العام الحالي وهو الذى يأتي إستمراراً لجهود المحافظة في دفع العمل بالمشروعات الجارية في قطاع البنية التحتية .

وحضر الاجتماع الدكتورة مديحة عفيفى مدير مشروع إدارة مياه الشرب بصعيد مصر الممول من الوكالة السويسرية للتنمية الدولية ، بجانب نائب المحافظ أحمد شعبان حيث أكد اللواء أشرف عطية على أن هذا المشروع يجسد التعاون المثمر بين المحافظة والجانب السويسرى من أجل توفير كوب مياه نظيف لأكثر من 53 ألف نسمة من أهالى المناطق الأكثر إحتياجاً بشرق مدينة أسوان حيث تم الإستثمار الجيد للمنحة السويسرية بإقتحام أهم مشكلة في هذا المناطق التي كانت تعتبر من البؤر الساخنة لضعف وإنقطاع المياه المتكرر بسبب وقوعها على مرتفعات جبلية .

ولفت المحافظ إلى أن المحافظة قامت بتذليل كافة المعوقات من أجل تنفيذ هذا المشروع الحيوي والهام لمواطنى شرق المدينة والذي سيمتد في مراحل قادمة إلى منطقة السيل الريفي للقضاء على مشاكل ضعف المياه ، علاوة على الحد من المياه الجوفية .