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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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موعد نتيجة تظلمات الثانوية الأزهرية ورابط الاستعلام

امتحانات الثانوية
امتحانات الثانوية الأزهرية

موعد نتيجة تظلمات الثانوية الأزهرية ، تواصل مقرات تلقي تظلمات الثانوية الأزهرية ، استقبال الطعون والتظلمات على النتائج حتى 17 سبتمبر المقبل.

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رابط نتيجة تظلمات الثانوية الأزهرية 

ومن المقرر أن تعلن مشيخة الأزهر، نتيجة تظلمات الثانوية الأزهرية ، فور انتهاء التظلمات وغلق الباب أمام طلاب الثانوية الأزهرية، وذلك من خلال نشر رابط نتيجة تظلمات الثانوية الأزهرية على بوابة الأزهر الإلكترونية.

 

أعداد تظلمات الثانوية الأزهرية 

وكشف الدكتور سلامة داود، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، عن عدد طلبات الطعون على امتحانات الثانوية الأزهرية للدور الأول، والتي تلقتها مقرات الطعون بالمناطق الأزهرية بكافة المحافظات، منوها أنها بلغت حتى اليوم 19344 طعنا في مختلف المواد الدراسية.

 

المواد الأكثر في تظلمات الثانوية الأزهرية

وأضاف رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، أن المواد العلمية والثقافية جاءت في صدارة طلبات الطعون التي تقدم بها طلاب الثانوية الأزهرية، حيث بلغت عدد طلبات الطعون في مادة الأحياء 3026 طعنا ، والفيزياء 2708، والكمياء 2178 ، تلاها مادتي اللغة الإنجليزية والنحو، حيث بلغ عدد الطعون في مادة اللغة الإنجليزية 1735، والنحو 1537، فيما بلغت نسب طلبات الطعون في باقي المواد اقل من 1000 طلب في كل مادة، وذلك علي مستوي كافة المحافظات.

 

وأشار الدكتور سلامة داود أن الإدارات المعنية بفحص طلبات الطعون قد بدأت بالفعل في إطلاع الطلاب على أوراق إجاباتهم في المواد التى يتشككون في نتائجها، وذلك من خلال مكاتب الطعون المنتشرة في المناطق الأزهرية بالمحافظات التابع لها الطالب علي مستوى الجمهورية.

 

ووجه رئيس قطاع المعاهد الأزهرية رسالة طمأنه للطلاب؛ أن الأزهر حريص على مستقبل أبنائه الطلاب، وأن عملية إعادة التصحيح سوف تتم بحيادية تامة مع الالتزام بكافة الضمانات التي تحفظ حقوق أبنائنا وبناتنا طلاب الشهادة الثانوية الأزهرية، مؤكدا أن هناك تعليمات مشددة لكافة مكاتب الطعون بكافة المحافظات بإعطاء الفرصة كاملة للطالب حتى يتأكد من ورقة إجابته ودقة نتيجته، حتى يأخذ كل ذي حق حقه.

 

مقرات تظلمات الثانوية الأزهرية 

وتستقبل مقرات تظلمات الثانوية الأزهرية، الطعون والتظلمات لمدة شهر تنتهي في 17 سبتمبر المقبل، بالفروع والمقرات المنتشرة على مستوى الجمهورية والبالغ عددها 198 مقرا.

 

طريقة تقديم تظلمات الثانوية الأزهرية


وأعلن الأزهر الشريف، أنه تم توفير كل سبل التسهيلات على الطلاب لتقديم الطعون من خلال توفير 198 مكتب لتلقي الطعون على مستوى الجمهورية، ففي كل إدارة تعليمية يوجد بها مركز لتقديم الطعون وسيتم سداد الرسوم في كل مقر وقدر الرسوم 100 جنيه عن المادة الواحدة.

 

لتقديم التظلمات والطعون من هنا


ويحق للطالب أو من ينوب عنه تقديم الطعن مصحوبا بإيصال سداد الرسوم غير أن الإطلاع على ورقة الإجابة من حق الطالب نفسه فقط مصحوبا ببطاقة الرقم القومي، ويكون الطعن على المادة مرة واحدة فقط وليس أكثر من مرة.

 

كما تم استحداث سداد الرسوم على الطعون هذا العام على نتائج امتحانات الثانوية الأزهرية من خلال الانترنت والفيزا كارت، إلى جانب الطرق المتبعة في المناطق الأزهرية.

 

ويتم سداد الرسوم من خلال الدخول على رابط منظومة الطعون الإلكترونية وكتابة رقم الجلوس وكلمة السر والرقم القومي، ويمكن الحصول على الحصول على الرقم السري من رائد التحول الرقمي بالمعهد الخاص بالطالب.

 

وبعد الدخول على الموقع، ستظهر بيانات الطالب والمواد التي يمكنه التظلم عليها والمواد التي لا يستطيع التظلم عليها.

 

ويتاح للطالب اختيار طريقة الدفع ويمكن له اختيار طريقة الدفع عن طريق الفيزا كارت، وبعد ذلك يكتب البيانات المطلوبة ويضغط على زر الدفع واستكمال باقي الإجراءات.

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