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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

رئيس البعثة الأزهرية بأفغانستان يوجه كلمات مهمة لـ الرئيس السيسي

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

كشف الدكتور شوقي أبو زيد، رئيس البعثة الازهرية بـ أفغانستان، تفاصيل تواجدهم فى أفغانستان، ودور الرئيس عبد الفتاح السيسي، فى عودتهم لمصر.


وقال رئيس البعثة الازهرية بأفغانستان، نشكر الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي يحافظ على كرامة المصريين فى الخارج و فى الداخل، ونشكر الرئيس السيسي الذى سخر لنا كل إمكانيات الدولة لإعادة المصريين من كابول ، مؤكدا ان الدولة تكاتفت من اجل اعادتنا الي ارض الوطن .

واشار إلى أن الأجواء التي عشنا فيها في أفغانستان كان كلها خوف ورعب واضطراب والجميع تدفق الي السفارات الأجنبية للحصول علي تأشيرات  للنجاة بأرواحهم من هذا الجو المخيف القاتم .


وأوضح خلال مداخلة ببرنامج اليوم المذاع على قناة دي إم سي، تقديم الإعلامية سارة حازم، أنه كان يتابع ما يحدث بـ أفغانستان عن طريق القنوات الفضائية.


وأكد أن البعثة كانت تقدم دورات تعليمية، وكان يتم تقديم دوراس و محاضرات فى المدارس والجامعات.


أوضح شوقي او زيد، أنه يأمل في مقابلة الرئيس عبد الفتاح السيسي حتي يسعد برؤيته ، مؤكدا ان التعليمات صدرت لي في كابل بان نتحرك فورا الي السفارة المصرية في كابل تأهباَ الي عودتنا الي ارض الوطن .

 

وتابع شوقي أبو زيد، الرئيس السيسي ارسل لنا طائرة حربية في ساعتين ، عندما دخلنا مطار كابل ورأينا الطائرة المصرية تهبط فيه شعرنا بالأمان وانتابتنا حالة من الفرح .
 

 

البعثة الازهرية أفغانستان السيسي كرامة المصريين السفارات الأجنبية

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