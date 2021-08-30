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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الصين: يجب احترام إرادة الشعب الأفغاني بشأن "المنطقة الآمنة" في كابول

مطار كابول
مطار كابول

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانج ون بين، اليوم "الاثنين"، إن المجتمع الدولي يجب أن يحترم سيادة ووحدة أراضي أفغانستان، جاء ذلك تعليقا على فكرة إنشاء ما يسمى بـ “منطقة آمنة” في الدولة الواقعة في آسيا الوسطى لأغراض إنسانية.

 

ووفقًا للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، تعمل باريس وبرلين ولندن على مبادرة لحث الأمم المتحدة على إنشاء منطقة آمنة في كابول لضمان استمرار العمليات الإنسانية. 

 

ورفضت حركة طالبان الفكرة باعتبارها غير ضرورية.

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وقال دبلوماسي افغاني “لقد أخذنا علما بالتقارير ذات الصلة ، فضلا عن حقيقة أن حركة طالبان الأفغانية رفضت اقتراح إنشاء منطقة آمنة، وتعتقد الصين أن المجتمع الدولي يجب أن يحترم سيادة واستقلال ووحدة أراضي أفغانستان وإرادة الشعب الافغاني”.

 

وبالإضافة إلى ذلك، أشار الدبلوماسي إلى أن أي عمل من قبل مجلس الأمن الدولي والشركاء الدوليين يجب أن يسهم “في انتقال سلس للوضع في أفغانستان”.

 

وقال مصدر في مجلس الأمن الدولي، وفقا لـ سبوتنيك أمس الأحد، إن المجلس لا يناقش حاليًا فكرة إرسال بعثة حفظ سلام تابعة للأمم المتحدة إلى أفغانستان.

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