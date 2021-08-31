TCL تكشف عن هاتفها الجديد FFALCON Thunderbird FF1 رسميا

أطلقت عملاقة التكنولوجيا الصينية TCL أحدث هواتفها الذكية من الفئة المتوسطة، تحت علامتها التجارية الفرعية فالكون FFALCON، والذي يحمل اسم FFALCON Thunderbird FF1، والمقرر أن يطرح للبيع رسمياً بدءاً من 10 سبتمبر.

ويتميز هاتف TCL الذكي الجديد FFALCON Thunderbird FF1، بتقنية الاتصال بشبكات الجيل الخامس 5G، كما يأتى بمعالج من إنتاج شركة كوالكوم الأمريكية، مع معدل تحديث عال للشاشة والذي يبلغ 120 هرتز فى الثانية، مع بطارية كبيرة، وكاميرا خلفية ثلاثية ، وفقاً لموقع "Newsbytesapp".

يأتى هاتف FFALCON Thunderbird FF1، بشاشة قياس 6.6 بوصة من نوع IPS LCD، بجودة FHD+، وبنسبة عرض إلى ارتفاع يبلغ 9:20، كما تأتى بمعدل تحديث عال يبلغ 120 هرتز في الثانية، مع تصميم مثقوب وحواف فائقة النحافة، بالإضافة إلى قارئ بصمات الأصابع مثبت على جانب الهاتف.

ولعشاق التصوير، وفرت شركة TCL لهاتفها FFALCON Thunderbird FF1، كاميرا خلفية ثلاثية، الرئيسية منها بدقة 64 ميجابكسل، مع كاميرا فائقة الإتساع بدقة 8 ميجابكسل، وأخرى لتصوير العمق بدقة 2 ميجابكسل، بالإضافة إلى كاميرا أمامية للتصوير السيلفي ومكالمات الفيديو بدقة 16 ميجابكسل.

يعمل هاتف FFALCON Thunderbird FF1 بمعالج Snapdragon 690 5G، من إنتاج شركة كوالكوم الأمريكية، بذاكرة وصول عشوائي رام سعة 8 جيجا بايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 256 جيجا بايت، وسيتم تشغيل الهاتف بنظام تشغيل أندرويد 11.

يحتوى الهاتف على بطارية سعة 4300 مللي أمبير في الساعة، يتم شحنها عبر منفذ شحن من نوع Type-C، وتدعم تقنية الشحن السريع بقوة 66 واط، كما يدعم الهاتف تقنية الجيل الخامس 5G، والإتصال اللاسلكي المزدوج Wi-Fi، والبلوتوث Bluetooth 5.1، بالإضافة إلى تقنية تحديد المواقع GPS.

جاء الهاتف الذكي FFALCON Thunderbird FF1 بسعر 387 دولاراً أمريكياً ما يعادل 6 آلاف جنيه مصري لنسخة 8 / 128 جيجا بايت، وبسعر 434 دولاراً أمريكياً ما يعادل 6800 جنيه مصري "لنسخة 8 / 256 جيجا بايت.

ومن المقرر بدء عمليات البيع الرسمية فى الصين 10 سبتمبر المقبل، على أن يتم إطلاقه للأسواق العالمية خلال الأيام القادمة، وسيتاح فى لونين هما الأخضر والأسود.