لخطورته الشديدة.. تيك توك يحذف "تحدي صناديق الحليب"

قرر تطبيق الفيديوهات القصيرة الصيني تيك توك، حذف تحدى "milk crate challenge" أو ما يعرف ب "تحدي صناديق الحليب" وذلك لانتقادات لاذعة نالت التطبيق لوجود خطورة كبيرة على المستخدمين.



وقال متحدث باسم تيك توك : "يحظر TikTok تيك توك المحتوى الذي يروّج لأعمال خطيرة أو يمجدها ، ونزيل مقاطع الفيديو ونعيد توجيه عمليات البحث إلى إرشادات المجتمع لتثبيط مثل هذا المحتوى".



وأضاف المتحدث "نحن نشجع الجميع على توخي الحذر في سلوكهم سواء عبر الإنترنت أو خارجه."

وبحسب شبكة CNN الأمريكية فإن "تحدي صناديق الحليب" بدأ مثل أى تحد على تيك توك أو منصات التواصل الاجتماعي من أجل المتعة والمرح، ولكن انتهى الأمر بوجود عدد كبير من الإصابات بسبب تنفيذ التحدي.

وتحدى صناديق الحليب هو عبارة تحد يقوم به شخص يقوم بترتيب مجموعة من صناديق الحليب ويضعها في شكل هرمي ، ثم يحاول يرفع جانب واحد عن الآخر دون تعثر الصناديق تحتها لكن الصناديق ويبدأ الشخص في المشي عليهم، الأم الذي أصاب العديد من مجربي التحدى خاصة الاطفال.



ومؤخرا، قام تطبيق تيك توك بوضع عدد من القيود الصارمة للأطفال والمراهقين، تعمل على الحد من رؤية مقاطع الفيديو مع تطبيق معظم القيود على المستخدمين الأصغر سنًا، حيث يتم تعيين المراهقين الذين تتراوح أعمارهم بين 13 و 15 عامًا على الوضع الخاص افتراضيًا.

