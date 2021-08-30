مؤتمر جماهيري بسباعية أسوان للتعريف بمنظومة التأمين الصحي الشامل

نظمت مديرية الشئون الصحية بأسوان مؤتمرا جماهيريا للتعريف بمنظومة التأمين الصحي الشامل بمدينة السباعية التابعة لمركز إدفو وذلك بحضور الدكتور إيهاب عماد حنفي وكيل وزارة الصحة بأسوان ، والدكتور "محمد شعبان" المنسق العام لمنظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة أسوان .

أشرف علي تنظيم المؤتمر الدكتور عبد الغفار الضيفي مدير الإدارة الصحية بإدفو شرق ،وبمشاركة يحيي مصطفي رئيس مدينة السباعية " ، وعدد من القيادات الشعبية والتنفيذية بالمدينة ، بالإضافة لعدد كبير من ممثلي الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني وذلك بقصر ثقافة السباعية .

ويأتي تنظيم المؤتمر تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، و في إطار توجيهات معالي وزيرة الصحة والسكان الدكتورة "هالة زايد " ، وإشراف الدكتور "أحمد السبكى" مساعد وزير الصحة لشؤن الرقابة والمتابعة ، والمشرف العام علي منظومة التأمين الصحي الشامل، وفي ظل المجهودات المكثفة للتجهيز للتشغيل التجريبي لمنظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة أسوان.



وقد أبرز الدكتور إيهاب حنفي خلال المؤتمر أعمال التطوير القائمة في الوحدات والمستشفيات التي ستدخل ضمن المنظومة ، كما وجه بتخصيص فرقة متنقلة مسائية للمساهمة في زيادة نسب تلقيح المواطنين بمدينة السباعية بلقاح كورونا.

فيما قام الدكتور محمد شعبان بتعريف المواطنين المشاركين بالمنظومة الجديدة ، ومدي إستفادة المواطن منها ، وإيضاح دورها في تحسين الخدمة الطبية المقدمة للفرد ، وشرح ألية التسجيل في المنظومة ، كما أبرز إستحداث إدارة جديدة ضمن المنظومة تهدف لفتح قناة إتصال دائمة مع المنتفعين بالخدمة تحت مسمي وحدة "رضاء المنتفعين" ، مؤكداً أيضاً علي أن الدولة تتكفل بكافة اشتراكات المواطنين الغير قادرين ، وفي إختتام المؤتمر تناولا مناقشة والتفاعل والرد على كافة الاستفسارات والتساؤلات التي طرحها المواطنين خلال اللقاء .

وفي إطار متابعة أعمال الفرش الطبي والغير طبي للوحدات التي تم إستلامها وتجهيزها للتشغيل التجريبي ، وإستمرار إستلام باقي المنشأت التي تم الإنتهاء من الأعمال الإنشائية بها ، قام كلا من الدكتور " ايهاب حنفي" والدكتور "محمد شعبان " بالمرور علي عدد من وحدات المنظومة وشملت الجولة تفقد مستشفي ادفو ، ومستشفس السباعية ، بالإضافة لوحدة السباعية ومركز رعاية طفل إدفو.

التقى اليوم الدكتور محمد زكي الدهشوري عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة مستشفيات جامعة أسوان ورئيس مجلس ادارة المعهد بالدكتوره فاطمة حسام الدين عميدة المعهد الفني الصحي بأسوان، والدكتور عبد الله ابراهيم عميد كليه هندسه أسوان السابق وذلك لبحث إستعدادا ت إدارة المعهد الفني الصحي لاستقبال العام الدراسي الجديد 2021/2020.

ومن جانبه أكد الدكتور محمد زكي الدهشوري عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المعهد علي تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للمواجهة الموجه الرابعة لفيروس كورونا المستجد والعمل علي رش وتعقيم المدرجات وقاعات الدرس بالمعهد استعدادا لاستقبال طلاب العام الجامعي المقبل.