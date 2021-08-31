جيل ميعرفهوش.. عمر كمال يوجه رسالة قاسية للمتنمرين على وزن محمد فؤاد

رد مطرب المهرجانات عمر كمال على المتنمرين بالفنان محمد فؤاد ، وذلك بعد ظهوره بزيادة ملحوظة في الوزن خلال فرح ابنه ، حيث قام بعض من رواد السوشيال ميديا بعمل فوتوشوب على الصورة وشبهوه بالفنان عبد الباسط حمودة.

وقال عمر كمال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "mbc تريندينج" : محمد فؤاد مسيرة فنية كبيرة جدًا تمتد لأكثر من 35 سنة وهو الوحيد الذي غير خريطة السينما العربية وفتح بابا لكل أجيال نجوم الكوميديا من خلال فيلم (إسماعيلية رايح جاي)، ومن بعده شارك نجوم الغناء في السينما".

وأضاف عمر كمال": محمد فؤاد قلت أعمالة الفنية في الفترة الأخيرة، وهناك جيل لمواقع التواصل الاجتماعي لا يعرفون محمد فؤاد الذي حقق أعلى مبيعات كاسيت على مستوى التاريخ بأغنية “كمننا”، و"الحب الحقيقي".

وتابع عمر كمال: "احنا بنحب محمد فؤاد اللي طول عمره وزنه زائد، ومتعودين على ذلك، وهذا السبب الذي يجعله أبونا وأخونا وابن البلد الجدع، وفيه جيل لا يعرف محمد فؤاد مع احترامنا له، واحترامنا للفنان عبدالباسط حمودة، بعد أن تنمر البعض بهما بعد تغيير قصة شعر محمد فؤاد ليكون شبيهًا له".

عمر كمال يفسر تعليقه على نتيجة الثانوية العامة

شارك الفنان عمر كمال جمهوره ومتابعيه عبر صفحته بموقع "فيس بوك" لايف جديد، يفسر من خلاله، تعليقه، الذي أثار الجدل بخصوص نتائج الثانوية العامة.

فى البداية قال عمر: “الغرض من البوست إني بقول أهم حاجة تشتغل في الآخر، وتقدر تعيش كويس، يعني بلاش يأس حتى لو مجموعك مش كبير”.

وتابع "ليه الناس أخدت الكلام غلط!، وجابته ناحية الكسل، وإن الإنسان ميتعبش، هي الناس بتتصيد ليه الأخطاء".

وأثار الفنان عمر كمال، الجدل، قبل ظهور نتيجة الثانوية العامة 2021، وكتب منشورا، من خلال حسابة الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”.

وكتب عمر كمال "جبت 90% .. جبت 70% .. جبت 40%؛ الشاطر اللي يعرف يجيب فلوس ف الآخر".

يذكر أن المطرب عمر كمال، نفى صحة ما نشرته بعض المواقع الإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي، حول هجومه على الفنان محمد رمضان.

وقال كمال - عبر حسابه الشخصي على الفيس بوك " ما نشر على لساني بشأن الفنان محمد رمضان غير صحيح، فأنا لم أقل إنه مفيش نمبر وان في مصر ومحمد رمضان لا يستحق هذا اللقب".

وأضاف كمال : "أنا قولت إن لقب نمبر وان في المطلق غلط، مينفعش أقول نمبر وان في التمثيل على أحد، وعادل إمام وأحمد السقا ومحمد هنيدي وغيرهم مع حفظ الألقاب موجودين"

وتابع كمال:" ومينفعش أقول نمبر وان في الغناء وعمرو دياب ومحمد فؤاد ومحمد منير وحماقي وتامر حسني وغيرهم موجودين مع حفظ الألقاب".

وقال "محمد رمضان له كامل الحرية يقول اللى هو عاوزه وأنا بحبه وبحترمه، لكن مقولتش إنه لا يستحق ولا هاجمته، أنا بحب محمد رمضان جدا وعمرى ما أقول عليه الكلام ده".