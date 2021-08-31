أم الطفل زياد المختطف: روحي فدا ابني وشكرا لرئيسنا وللداخلية على عودته

شهدت مدينة المحلة الكبري حتى اللحظات الأولى من فجر اليوم الثلاثاء تجمع الآلاف من الأسر والعائلات حول منزل أسرة الطفل زياد المختطف فرحا بعودته سالما وتحريره من أيدي ملثمين اختطفوه بالإكراه بواسطة سيارة ملاكي من داخل محل تجاري بطريق الدائري "المحلة _ المنصورة" .

من جانبها أعربت والدة الطفل "زياد أحمد البحيري" عن سعادتها بعودة الطفل بدخولها في نوبة من البكاء فرحا مضيفة بقوله " الحمد الله ضنايا رجع لحضنى وشكرا لرئيسنا السيسي ورجال الداخلية لدعمهم لنا وإعادتهم ابننا سالم غانم وكل الشكر لربنا" .



وكشفت والدة الطفل أنها تعرضت لوعكة صحية وأصيبت بإغماءات متكررة لافتا بقولها " انا طول 48 ساعة دخلت في نوبات من البكاء والصراخ حزنا على اختطاف ابني وقلبي مش مصدق فرحتي بعودته الحمد لله ربنا فضله عظيم".



كما حرص العشرات من السيدات على احتضان والدة الطفل "زياد " وتوزيع الحلوى للإعراب عن سعادتهم بعودة الطفل في أجواء آمنة تحت حراسة مشددة من رجال الشرطة.



وكان مسئول أمني بالغربية أعلن العثور على الطفل زياد صاحب واقعة الاختطاف داخل مخزن مهجور بنطاق قرية السجاعية بمركز المحلة .



وتابع المسئول الأمني أنه تم إلقاء القبض علي ثلاثة متهمين ملثمين وتم اقتيادهم إلي ديوان مركز المحلة للعرضهم علي النيابة العامة.

وكانت مدينة المحلة الكبري بمحافظة الغربية شهدت مساء اليوم مشاركة اللواء خالد العزب مساعد وزير الداخلية للمنطقة وسط الدلتا واللواء هاني عويس مدير أمن الغربية مشاركة فرق البحث الجنائية بموقع اختطاف الطفل "زياد" المختطف علي أيدي ملثمين من داخل محل تجاري بمنطقة الطريق الدائري "المحلة _ المنصورة " .

كما كلف مساعدي وزيري الداخلية في تعليمات عاجلة إلي اللواء ياسر عبد الحميد مدير المباحث الجنائية بأهمية تكثيف الجهود المبذولة أمنيا للتحديد هوية المتهمين لإعادة الطفل إلي أحضان أسرته .

أعطي المستشار عماد سالم المحامي العام لنيابات شرق طنطا الكلية بمحافظة الغربية اليوم توجيهاته العاجلة إلي رئيس نيابة ثان المحلة بفتح باب التحقيق العاجل في واقعة اختطاف طفل "زياد" الذي عمره لم يتجاوز عمره 8 سنوات مطالبا بتفريغ كاميرات مراقبه وسماع أقوال شهود عيان .

كما شدد المحامي العام علي ندب خبراء من الأدلة الجنائية لمعاينة موقع الحادث ورفع بصمات أصابع المتهمين الملثمين وكلفت ضباط مباحث بسرعه ضبط الجناة الهاربين .

وأضافت والدة الطفل المختطف خلال تحقيقات النيابة وهي تنهار في البكاء بأقوالها "ربنا يصبرنا يارب ويرجعك.. مش هقدر أعيش من غيرك".. كلمات معبره عن ألمها و حزنها على فقدانه، الأم المكلومة دخلت في حاله انهيار وبكاء مستمر، مشيرة إلى أن السيارة وقفت فجأة أمام المحل الخاص بها، وبداخلها 4 أشخاص، خرج أحداهما وكان ملثم الوجه ليخطف طفلها الصغير أمام اعينها لتقف عاجزة أمام المشهد الأليم.

وتابع الأم المكلومة “لله الأمر من قبل ومن بعد.. خطفوا ابني من بين أيديا وأبوه كان نايم في البيت وفروا هاربين في لمح البصر".. هكذا وصفت الأم ما حدث معها من قبل الخارجين على القانون داخل المحل الخاص بها، مضيفة وهي في حالة بكاء هستيري: ":ربنا ينتقم من الظلمة".

الهدوء يسيطر على الحياة في مدخل مدينة المحلة، استيقظ الجميع للذهاب إلى عملهم، السيارات تصطف داخل المواقف، المواطنون أمام المطاعم وداخل المقاهي لاحتساء المشاريب، كل شيئ كان على ما يرام، قبل أن تشير عقارب الساعة إلى العاشرة صباحا، انقلبت الأوضاع رأسا على عقب، المدينة المتواضعة تحولت وكأنها قطعة من "شيكاغو" أخطر مناطق عصابات السطو المسلح في العالم.

3 رجال مدججين بالسلاح، يستقلون سيارة تقف فجأة أمام أحد المحلات، ليخرج منها رجل ملثم يختطف طفلا من بين أحضان أمه، التي دوت صرخاتها سماء المنطقة، مهرولة خلفهم تحاول باستماتة إنقاذ ابنها ذات الـ 8 سنوات، قبل أن تسقط على الأرض مغشيا عليها من هول الواقعة، وفر المتهمين هاربين.

حالة من الرعب والذعر سيطرت على قاطني المنطقة الهادئة، سرعان ما انتقلت إلى الملايين من رواد "السوشيال ميديا" بعد توثيق واقعة الاختطاف الأليمة بمطقع فيديو تم تفريغه من إحدى كاميرات المراقبة الموجودة بمحيط الحادث.

حالة من الرعب والذعر سيطرت على قاطني المنطقة الهادئة، سرعان ما انتقلت إلى الملايين من رواد "السوشيال ميديا" بعد توثيق واقعة الاختطاف الأليمة بمطقع فيديو تم تفريغه من إحدى كاميرات المراقبة الموجودة بمحيط الحادث.

وقال جد الطفل زياد المختطف في مدينة المحلة: “كل الأجهزة الأمنية متعاونه للضبط المتهمين الهاربين وجاري تحديد السيارة مرتكبة الواقعة “، مناشدا الرئيس عبد الفتاح السيسي: ”انت أب لكل المصريين يا ريس، عاوزين نرجع زياد وناخد حقه من المجرمين، وبنطالب ووزارة الداخلية بسرعة القبض علي الجناة وإعادته سالما لأحضان الأسرة".

وطالب جد الطفل "زياد" الجهات الأمنية ببذل مزيد من الجهد لضبط المجرمين ومحاسبة مرتكبي الواقعة، مختتمة حديثه: "حسبنا الله ونعم الوكيل في اللي يحاول يأذينا بجد وأملنا في ربنا كبير".

أسرة الطفل زياد المختطف في المحلة

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