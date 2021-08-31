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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الحياة تعود للأردنيين..

الأردن.. إلغاء جميع أوجه الحظر بعمَّان غدا

الأردن
الأردن

تشهد المملكة الأردنية الهاشمية غدا، الأربعاء 1 سبتمبر، دخول المرحلة الثالثة من فتح القطاعات بشكل كامل، وإلغاء جميع أوجه الحظر، حيز التنفيذ.

ومن المنتظر أن تشهد هذه المرحلة العودة لغالبية مظاهر الحياة الطبيعية؛ حيث سيتمّ إلغاء الحظر بمختلف أشكاله، وعودة التعليم الوجاهي في المدارس والجامعات، والسماح لغالبية القطاعات والأنشطة بالعمل في جميع الأوقات وبكامل طاقتها الاستيعابيّة.

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كما تشمل هذه الإجراءات: فتح قطاعات لأول مرة منذ بداية جائحة كورونا في مارس 2020، وإلغاء الحظر الجزئي والكلّي في جميع محافظات المملكة والسماح بالتعليم الوجاهي للمدارس ورياض الأطفال والجامعات.

وكذا يتم السماح لجميع القطاعات بالعمل في جميع الأوقات وبطاقة تشغيلية 100%، ويستثنى من ذلك:  صالات الأفراح التي ستعمل بطاقة استيعابية 50% وبحد أقصى 200 شخص، والنوادي الليلية والبارات وصالات الديسكو التي ستعمل بطاقة استيعابية 50 بالمائة، والسماح لوسائل النقل العام بالعمل بسعة مقعدية 100 بالمائة.

الأردن إلغاء الحظر عودة التعليم الوجاهي جائحة كورونا الحظر الجزئى رياض الأطفال

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