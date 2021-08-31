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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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استشاري مناعة: إصدار بروتوكول لعلاج الأطفال من فيروس كورونا الأسبوع المقبل

إصابة الأطفال بكورونا
إصابة الأطفال بكورونا

قال الدكتور أمجد الحداد، استشارى الحساسية والمناعة، إن العالم يواجه الآن متحور جديد من فيروس كورونا سريع وشديد الإنتشار، كما أنه بدأ يصيب الأطفال على مستوي العالم، موضحا أنه سيتم إصدار بروتوكول لعلاج الأطفال من فيروس كورونا الأسبوع المقبل.


وأضاف أمجد الحداد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الورد" المذاع عبر فضائية "تن"، أنه حتي الأن مستوي إصابة الأطفال تكون بدرجة بسيطة، ولكن هناك أطفال مثل الكبار مصنفين كمرضي ضعف مناعي وسكر أو أى أمراض مزمنة، موضحا أنهم يعتبرون فئات أكثر عرضة للدخول في مضاعفات كورونا الخطيرة مثلهم مثل كبار السن.


وتابع أنه حتي الأن إصابات الأطفال تأتي بمضاعفات بسيطة، لافتا إلى أن الدولة المصرية تستعد لمواجهة مثل تلك الحالات الشديدة على الأطفال، ولذلك كان من الضرورى تحديث البروتوكولات وإضافة مضادات الفيروسات.


وأشار إلى أنه تم إتاحة فكرة بلازما المتعافين، أى أخذ الأجسام المضادة لفيروس كورونا المخلقة صناعيا وحقنها للشخص المصاب، حيث أنها تمنع تحولها من الدرجة المتوسطة إلى الشديدة.


 

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